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▲哥倫比亞當家核心迪亞斯（Luis Díaz）此役表現活躍但運氣極差，他在比賽末段的短短3分鐘內兩度將球送入網窩，卻分別因推人犯規與越位遭到主裁判無情取消。（圖／路透／達志影像）

2026年美加墨世界盃小組賽K組第二輪，南美勁旅哥倫比亞驚險搶下關鍵3分！面對首戰逼平葡萄牙的民主剛果，哥倫比亞當家球星迪亞斯（Luis Díaz）此役成為全場最悲情人物，單場2度破門都因犯規與越位被判進球無效，所幸後衛穆尼奧斯（Daniel Muñoz）在下半場第76分鐘挺身而出攻進致勝球，幫助哥倫比亞終場以1：0氣走民主剛果，收下小組賽2連勝，也提前鎖定32強淘汰賽門票。比賽開打後，哥倫比亞迅速掌握場上主動權。第5分鐘，穆尼奧斯在後點錯失了半空門的夢幻開局；1分鐘後他隨即在門前補射建功，卻因越位在先被判無效。隨後，比賽進入了哥倫比亞王牌迪亞斯與民主剛果門將的「頂尖對決」。第16分鐘，迪亞斯左路內切轟門，被門將奮勇擋出；下半場第50分鐘，他再度於後點迎球怒射，卻再次遭遇對手門將的「神級撲救」。進入比賽尾聲，迪亞斯的進球運依然不見起色。他在第78分鐘與第80分鐘連續兩次將皮球送入對手網窩，卻分別因為「推人犯規」與「越位」，連續兩次被主裁判無情吹判進球無效，堪稱本場比賽最悲情的球員。就在球隊久攻不下的焦灼時刻，帶刀侍衛穆尼奧斯成為了拯救球隊的英雄。比賽第76分鐘，哥倫比亞在中前場發動組織，金特羅（Juan Fernando Quintero）送出精準傳球，埋伏在禁區右側的穆尼奧斯果斷起腳低射，皮球應聲入網，終於幫助哥倫比亞打破了0：0的僵局。反觀民主剛果，在哥倫比亞嚴密的防守壓迫下，直到傷停補時階段（第91分鐘）才靠著姆布庫（Nathanaël Mbuku）的一腳遠射，完成了全場比賽「第一腳」命中球門範圍的射門，但隨即被哥倫比亞門將飛身撲出。最終，哥倫比亞有驚無險地以1：0收下勝利，全取3積分。