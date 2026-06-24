韓國軍方24日表示，一名北韓士兵於23日晚間越過兩韓軍事分界線（MDL），進入中部戰線韓國一側後表明投誠意願，韓軍已成功確保其人身安全，目前正由相關單位進一步調查身分及投誠背景。
根據韓聯社報導，韓國聯合參謀本部表示，這名北韓軍人於23日深夜跨越軍事分界線後被韓軍發現並控制，隨後表達希望留在韓國的意願。軍方表示，相關細節目前仍由有關機構進行調查，因此暫不對外公開更多資訊。
據報導，這也是韓國總統李在明政府上台以來第4起北韓人士投誠事件，同時也是第2起現役軍人脫北案例。
事實上，兩韓非軍事地帶近年仍不時傳出脫北事件。去年10月，也有一名北韓士兵從中部戰線跨越軍事分界線進入韓國，並向韓方表達投誠意願，隨後被移交相關情報及調查單位處理。
此外，去年7月也曾出現兩起北韓居民越界事件。其中一名男性居民於7月3日跨越中西部戰線的軍事分界線進入韓國；另一名男性則於7月31日在漢江中立水域南側被韓國方面救起。
分析指出，近年北韓經濟困境、糧食短缺及對居民管控日益嚴格，使部分軍人與民眾選擇冒險逃離北韓。不過，由於兩韓邊境戒備森嚴，現役軍人成功越境投誠的案例仍相當罕見，由於此類案件涉及情報與國家安全問題，韓國政府通常會在完成初步調查後才進一步公布相關資訊。
目前韓國軍方與情報部門正針對該名士兵的身分、服役背景及投誠動機展開調查，以確認是否涉及軍事情報或其他安全相關事項，並且持續加強邊境監控，並密切關注北韓方面是否對此次事件作出回應。
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據報導，這也是韓國總統李在明政府上台以來第4起北韓人士投誠事件，同時也是第2起現役軍人脫北案例。
事實上，兩韓非軍事地帶近年仍不時傳出脫北事件。去年10月，也有一名北韓士兵從中部戰線跨越軍事分界線進入韓國，並向韓方表達投誠意願，隨後被移交相關情報及調查單位處理。
此外，去年7月也曾出現兩起北韓居民越界事件。其中一名男性居民於7月3日跨越中西部戰線的軍事分界線進入韓國；另一名男性則於7月31日在漢江中立水域南側被韓國方面救起。
分析指出，近年北韓經濟困境、糧食短缺及對居民管控日益嚴格，使部分軍人與民眾選擇冒險逃離北韓。不過，由於兩韓邊境戒備森嚴，現役軍人成功越境投誠的案例仍相當罕見，由於此類案件涉及情報與國家安全問題，韓國政府通常會在完成初步調查後才進一步公布相關資訊。
目前韓國軍方與情報部門正針對該名士兵的身分、服役背景及投誠動機展開調查，以確認是否涉及軍事情報或其他安全相關事項，並且持續加強邊境監控，並密切關注北韓方面是否對此次事件作出回應。