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柯志恩支持度超車 賴瑞隆：所有民調都會納入參考

批藍白重創高雄！聚焦無人機、無人艇等新興產業布局

民調7成關注校園安全 賴瑞隆：教師、學生權益都要顧

唱《紅豆》接棒陳其邁？賴瑞隆直球回應《鐵拳教育》

2026高雄市長選戰逐漸升溫，《ETtoday民調雲》日前公布最新調查結果，在國民黨立委柯志恩、民進黨立委賴瑞隆對決情況下，柯志恩以46.8％支持度領先賴瑞隆的42.0％，雙方差距4.8個百分點。對於民調結果，賴瑞隆今（24）日受訪時直言，所有民調都會納入參考，但現階段最重要的仍是持續深入基層、傾聽市民需求，並透過政見與實際行動爭取支持。賴瑞隆表示，對於外界關注的民調數字，團隊都會理性看待，包含此次《ETtoday民調雲》的調查結果，也會納入分析，民調只是參考工具，真正重要的是市民對於城市發展的期待。他指出，自己過去有10年市府經驗，加上10年立委任期累積的地方建設經驗，相信市民對他的投入與努力有所認同。賴瑞隆續指，接下來會持續走入基層，爭取各項建設推動，同時提出更多城市願景，「希望能夠爭取更多高雄市民的支持」。他也提到，近期已有多份不同民調出爐，每一份結果都會進一步研究，了解數字背後反映出的原因，作為後續調整方向的重要依據。談到高雄未來發展，賴瑞隆認為，市民最關心的是城市能否持續進步，而非單純政治攻防。他指出，未來市政重點仍會放在產業發展、重大建設與城市競爭力提升，並強調自己更關注高雄產業未來方向。賴瑞隆談及近期財劃法修法爭議，表示高雄需要穩定財源支撐建設推動，並批評藍白提出的版本刪減200億經費，可說是重創高雄。此外，他也點名無人機、無人艇等新興產業布局，認為這些都是攸關高雄未來產業轉型的重要項目，需要持續投入資源。此次民調中，高雄市民高度關注校園安全議題，有超過7成受訪者認為問題嚴重。對此，賴瑞隆表示，近來已與教師團體、校長團體及學生團體進行多次討論，未來若進入市府，將持續強化校園安全措施。賴瑞隆指出，除了學生安全外，也必須重視教師工作環境，包括降低行政壓力、增加輔導資源，讓老師能在更好的環境下教學。他強調，「唯有把老師照顧好，才能把孩子照顧好」，教育、安全、治安等議題，都會是未來治理的重要工作。近期賴瑞隆因公開演唱陳其邁市長招牌歌曲《紅豆》引發討論，被問及是否象徵接棒意味？他表示，當天是在空中大學歌唱班活動中受邀上台演唱，因為陳其邁過去經常演唱《紅豆》，因此希望延續這份連結。賴瑞隆表示，如果未來承擔高雄市長角色，將會全面承接陳其邁市府團隊的優良政績，並希望邀請優秀團隊持續留下，讓市政能夠無縫接軌，「今天當選，明天上工」。他強調，市長工作不只要做好市政，也要延續高雄近年推動的展演經濟、演唱會經濟等城市發展方向，讓高雄持續向前。近期校園題材影集《鐵拳教育》引發社會討論，也被問及是否影響選戰節奏？賴瑞隆表示，相關議題值得社會深入探討，無論是學生、教師或校園制度，都需要持續檢視與改善，教育環境的核心是同時保障老師與學生權益，未來會與教育部、教育局共同努力，提供教師更好的教學環境。