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▲家樂福7月1日正式改名，最後一期促銷檔期即起至6月30日開跑，包含零食、冰品、水餃、水、奶粉。（圖／翻攝自官網）

▲家樂福7月1日正式改名，最後一期促銷檔期即起至6月30日開跑，有多達六頁商品買一送一。（圖／翻攝自官網）

▲家樂福7月1日正式改名，最後一期促銷檔期即起至6月30日開跑，鍋具、民生用品也都有買一送一。（圖／翻攝自官網）

▲老字號的「家樂福」三個字即將走入歷史，預計於7月1日更換全新名稱。（圖／記者黃韻文攝）

老字號的「家樂福」三個字即將走入歷史，預計於7月1日更換全新名稱，家樂福在6月底前以「味旅義大利」推出最後一次檔期，最後一本「家樂福DM」將成絕響，祭出近200項買一送一促銷品項，就有民眾直言「要快把最後一期DM留起來收藏」。家樂福7月1日正式改名，最後一期促銷檔期即起至6月30日開跑，有多達六頁商品買一送一，實體門市推出近200款民生商品「買1送1」包含零食、冰品、水餃、水、奶粉，以及民生必備用品，像是個人清潔用品、衛生紙、洗衣精等都下殺買一送一優惠；線上平台則祭出不限金額下單送300元、搶18元免運券等五大超狂亮點，成為民眾囤貨的絕佳時機。家樂福APP則有「披薩集客行動任務」，即起至12月31日前，購買家樂福烘焙9吋、NAKERY裸焙坊10吋現烤Pizza，即可獲得一個電子章，集滿10個章可免費兌換9吋夏威夷披薩或10吋瑪格麗特培根香腸雙拼披薩一個。統一集團董事長 羅智先今年5月股東會上首度對外說明家樂福改名進度，當時明確表示：「6月30日前不能提到任何新名字，7月1日起則不能再使用家樂福名稱。」這也意味著，自今年7月起，陪伴台灣消費者多年的家樂福品牌將正式走入歷史，成為許多人共同的回憶。隨著改名時程逼近，不少消費者近日也發現，全台多間家樂福門市已悄悄展開招牌更換工程。從店外大型Logo到店內各項識別系統，不少「家樂福」字樣陸續被覆蓋或拆除，提前為7月1日正式更名做準備。有民眾分享，經過家樂福安平店及經國店時，發現外牆招牌已開始施工拆除，其中停車場入口側邊的Logo率先消失，顯示更名作業已進入最後階段，也讓不少老顧客直呼相當不捨，感嘆陪伴多年的品牌即將走入歷史。