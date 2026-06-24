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基層喊快篩給付點數難反映成本 「影響高風險患者篩檢意願」

羅一鈞：左流右新一起打獎勵加碼 費用再跟衛福部討論

新冠快篩給付僅150點 健保署：經協商會議、共擬會同意有望調整

新冠疫情處於今年相對低點，但基層醫療協會今（24）日提出訴求，認為健保給付點值無法反映成本，也期望拉高疫苗接種處置費。疾管署長羅一鈞表示，原先「左流右新」共同接種的50元獎勵金，預計今年會加碼，但費用仍須與衛福部開會後才能確認。台灣活力老化推展協會今日與立委王正旭、黃秀芳、莊瑞雄國會辦公室共同舉辦「基層篩檢要支持，新冠診治更即時」記者會。台灣活力老化推展協會理事長吳玉琴說，新冠、流感等呼吸道傳染病已經進入社區常態化流行，若疫情升溫時社區無法即時承接，病人容易湧向急診與醫院，加劇醫療量能壓力。中華民國基層醫療協會副秘書長王杰凱提到，讓篩檢、診斷及治療可在基層一次完成，且不是盲目篩檢，而是由醫師依照症狀、年齡、慢性病史、接觸史與用藥條件進行判斷。中華民國基層醫療協會秘書長羅源彰指出，目前流感快篩給付300點、新冠快篩僅150點，難以反映基層備貨、人力與試劑過期等成本；若快篩結果陰性可能會面臨核刪，將影響基層面對高風險病人時的篩檢意願。根據疾管署監測資料顯示，國內新冠疫情仍處低點波動，第24週(6/14-6/20)新冠門急診就診計981人次，較前一週(917人次)上升7%；上週(6/16-6/22)新增4例新冠併發重症本土病例，無新增本土死亡病例。去年10月起累計97例新冠併發重症本土病例，其中16例死亡，重症病例以65歲以上長者(占72.2%)及具慢性病史者(占82.5%)為多，93.8%未接種本季新冠疫苗。疾管署長羅一鈞說，新冠疫情目前處在相對低點，但有蠢動趨勢，加上上週遇到端午連假，預估有生病的人次可能超過1000。也因為過去幾週數據呈現上下波動，加上急診就醫人次看起來有上升情況，不排除最近有一小波。但羅一鈞強調，目前還沒有需要到拉警報的程度，仍會視後續疫情變化。而因應暑假，預期校園帶來社區的疫情機率不高，研判夏天不至於有新冠疫情。不過，基層反映「家用快篩買不到」的狀況，羅一鈞則說，有去巡過便利商店跟全聯等超市，架上蠻多都有擺，但有鑑於去年夏天曾有一波快篩缺少的情況，廠商已增產，且同步會請食藥署協助鋪貨。今年總預算尚未審完，羅一鈞表示，其中有編列39億採購新冠藥物，而目前庫存量還有19.9萬人份，足以因應目前狀況；預計可能年底可通過預算，屆時可以動用，就能再採購一批補充需求。至於新冠疫苗，羅一鈞提到，今年秋天會採購240萬劑新冠疫苗，選用最新的疫苗株提供國人10月1日起可開打。「防疫人才要想辦法留住」羅一鈞說，這是他上任以來一直努力的方向，今年也向行政院爭取，自3月1日起成人疫苗接種處置費從原先的100元提高至150元；另外「左右流新」疫苗10月開打，可說是疫苗旺季，也讓診所同仁非常忙碌，因此規劃今年在左流右新共同接種的「50元獎勵」會加碼。不過，加碼的費用多少，羅一鈞說，這部分需要跟衛福部開會後才能確認。抗病毒藥物的合約院所，羅一鈞提到，因應防疫院所的儲備庫存會有管理成本，會研議獎勵或補助，盼能與基層夥伴一同守住疫情。對於新冠快篩給付僅150點一事，健保署副署長張禹斌說，根據113年的檢測約109萬人次、健保花約1.74億；114年102萬人次，約花1.63億，整體數據來看，並沒有太大變化。張禹斌提到，但支付標準的調升或改變都有一定制度，也已經發函給全聯會，蒐集醫師們對於檢測費用的成本是否認為合理、提供更實際的數據，以用於支付標準的相關會議討論。今年健保總額調整支付標準若有預算，張禹斌說，只要經過協商會議、共擬會同意，有機會調整；但若預算不那麼足，另一個機會是與健保會委員談明年總額預算，額外跟健保會委員溝通。