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▲世界盃小組賽第二輪英格蘭今（24）日對陣迦納，英格蘭強烈進攻全被迦納完美防守，全場射門19次、射正4次都沒法進球，終場踢和爆冷。（圖/達志影像/美聯社）

2026年美加墨世界盃小組賽L組爆出爭議判決，奪冠熱門英格蘭與迦納最終以0：0握手言和，但比賽第79分鐘的一次禁區防守卻成為賽後最大焦點。英格蘭後衛孔薩（Ezri Konsa）面對迦納前鋒阿杜（Prince Kwabena Adu）突入禁區時，疑似以雙腳騰空飛鏟將對手放倒，主裁判第一時間沒有判罰12碼，VAR也未介入重審，讓英格蘭逃過可能落敗危機。爭議畫面曝光後，社群平台隨即炸鍋，不少球迷怒批「這球都不給12碼？」甚至猛酸：「本屆世界盃黑哨滿天飛。」面對由名帥圖赫爾（Thomas Tuchel）領軍的英格蘭，迦納全場展現了無懈可擊的戰術韌性與決心，成功封鎖了三獅軍團的豪華鋒線。然而，迦納原本有極大機會能以1：0帶走勝利。不過，爭議焦點發生在比賽第79分鐘。迦納前鋒阿杜（Prince Kwabena Adu）帶球殺入禁區，直逼英格蘭門將韓德森（Dean Henderson）把守的大門。此時，效力於英超阿斯頓維拉的英格蘭中後衛孔薩，為了阻擋攻勢，竟直接雙腳騰空、以極度危險的飛鏟動作撲向阿杜。從慢動作回放清晰可見，孔薩完全沒有碰到皮球，而是直接將阿杜連人帶球鏟翻在地，令人震驚的是，距離犯規地點不遠的主裁判並未響哨，比賽繼續進行。這起極具爭議的判決，連英國自家的球評都看不下去。前英超名哨坎恩（Darren Cann）在BBC體育台的賽後講評中坦言，英格蘭能全身而退實在是非常幸運，「當我們看到孔薩做出那個鏟斷動作時，我們的心都跑到喉嚨來了。身為英格蘭球迷，我對這球沒被判點球感到非常慶幸。但我必須誠實地說，這個判決絕對應該交由主裁判重新審視。孔薩完全沒有碰到球，他雙腳騰空、徹底失去控制，直接把進攻球員放倒。對我來說，這毫無疑問就是一個12碼罰球。」至於為何VAR沒有介入這起明顯的漏判？坎恩解釋了VAR團隊的運作邏輯：「在本屆賽事中，VAR大多傾向於維持場上裁判的原始判決。一般來說，除非場上裁判犯了『極度、極度明顯的錯誤』，否則VAR不會隨意介入。」顯然，這次VAR官員並未將孔薩的危險動作視為「明顯誤判」，這也讓迦納無奈吞下悶虧。