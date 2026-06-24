不少iPhone用戶睡前習慣把手機放在床邊充電，Threads上有民眾分享，半夜一睜眼，卻看到螢幕出現暗紅色時鐘、照片或小工具畫面，詭異氛圍讓人瞬間嚇醒。有民眾抱怨，iPhone充電時橫放、加上房間光線不足，突然出現紅色畫面，讓他直呼「發明這個功能的人真是惡魔來的」。該功能其實是充電「待機模式」，同時開啟「夜間模式」，不想半夜被嚇到，其實也能關閉，關閉路徑一次看。
半夜冒紅光用戶嚇壞
有用戶表示，半夜看到手機螢幕突然變成暗紅色，「嚇得差點把手機扔了」；也有人崩潰說，最可怕的是不只會顯示時鐘，有時還會輪播照片，「看到小孩照片變成暗紅色調，瞬間真的想罵人」。還有人形容，紅色數字時鐘在黑暗房間裡看起來像「炸彈倒數計時」，半夜醒來瞄到一眼相當驚悚。不過，也有用戶認為這項功能其實不錯，因為紅色介面亮度低、不刺眼，放在床邊可以當作床頭鐘使用。
不是手機中邪，其實是iPhone「待機模式」
iPhone半夜出現紅光，並不是手機故障，也不是中邪，而是Apple內建的「待機模式」功能。只要iPhone正在充電，並以橫向側放，系統就可能進入待機模式，將手機變成床頭時鐘、相框、小工具。若使用者同時開啟「夜間模式」，當環境光線變暗時，iPhone螢幕就會改以紅色調顯示，讓畫面在夜間看起來比較不刺眼。
選「紅色」，用意減少夜間刺激
至於為何Apple選擇紅色調，有內行網友解釋，紅光波長較長、能量較低，夜間使用時比較不容易刺激眼睛，也較不會像藍光一樣影響睡眠節奏。這也是許多夜間模式、觀星設備或低光源場景會使用紅色顯示的原因，目的是讓使用者半夜查看時間或資訊時，不會被明亮白光突然照醒。
關閉路徑一次看
如果不想讓iPhone半夜再出現紅色畫面，可以直接關閉「夜間模式」，路徑：打開「設定」App，點選「待機模式」，進入「螢幕」後，將「夜間模式」關閉。
若完全不想使用待機模式，也可以在「設定」中的「待機模式」頁面，直接關閉整個功能。如此一來，iPhone在充電並橫放時，就不會自動切換成床頭鐘、相框或紅色夜間顯示畫面。
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有用戶表示，半夜看到手機螢幕突然變成暗紅色，「嚇得差點把手機扔了」；也有人崩潰說，最可怕的是不只會顯示時鐘，有時還會輪播照片，「看到小孩照片變成暗紅色調，瞬間真的想罵人」。還有人形容，紅色數字時鐘在黑暗房間裡看起來像「炸彈倒數計時」，半夜醒來瞄到一眼相當驚悚。不過，也有用戶認為這項功能其實不錯，因為紅色介面亮度低、不刺眼，放在床邊可以當作床頭鐘使用。
iPhone半夜出現紅光，並不是手機故障，也不是中邪，而是Apple內建的「待機模式」功能。只要iPhone正在充電，並以橫向側放，系統就可能進入待機模式，將手機變成床頭時鐘、相框、小工具。若使用者同時開啟「夜間模式」，當環境光線變暗時，iPhone螢幕就會改以紅色調顯示，讓畫面在夜間看起來比較不刺眼。
選「紅色」，用意減少夜間刺激
至於為何Apple選擇紅色調，有內行網友解釋，紅光波長較長、能量較低，夜間使用時比較不容易刺激眼睛，也較不會像藍光一樣影響睡眠節奏。這也是許多夜間模式、觀星設備或低光源場景會使用紅色顯示的原因，目的是讓使用者半夜查看時間或資訊時，不會被明亮白光突然照醒。
關閉路徑一次看
如果不想讓iPhone半夜再出現紅色畫面，可以直接關閉「夜間模式」，路徑：打開「設定」App，點選「待機模式」，進入「螢幕」後，將「夜間模式」關閉。
若完全不想使用待機模式，也可以在「設定」中的「待機模式」頁面，直接關閉整個功能。如此一來，iPhone在充電並橫放時，就不會自動切換成床頭鐘、相框或紅色夜間顯示畫面。