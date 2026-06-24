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▲簡士淵晉任中將。（圖／總統府提供）

▲董冀星晉任中將。（圖／總統府提供）

總統賴清德今（24）日主持「中華民國115年7月份將官晉任授階典禮」，其中，國防部長顧立雄辦公室參謀主任簡士淵晉任中將。賴清德在致詞時表示，簡將軍將是7月1日新編成的「海軍濱海作戰指揮部」首任指揮官，期待以開創者的精神，建立扎實的濱海作戰能量；他並提到，面對區域情勢變化及複合式挑戰，將持續提升國防預算、強化國軍戰力，呼籲朝野支持「國防自主無人載具採購特別條例」草案，推動2100億元建軍計畫，強化國防自主與防衛韌性。「我要恭喜董冀星、簡士淵兩位將軍晉任中將！」賴清德致詞時表示，董將軍長年投入國軍戰備規劃、災害防救以及演訓課目等研擬工作，展現縝密的規劃能力與卓越的協調力，對提升國軍聯合作戰效能貢獻良多，未來，董將軍將擔任第六軍團副指揮官，負責北部地區防衛的重要任務，相信以董將軍豐富的經驗，一定能協助部隊強化戰備整備，提升區域的防衛韌性。賴清德指出，簡士淵將軍在艦隊指揮與海軍作戰系統規劃上，都有完整歷練。這次晉任中將，並調任海軍濱海作戰指揮部指揮官。他說，濱指部是7月1日即將正式編成的新單位，簡將軍將是這支部隊的首任指揮官，從無到有建立一支部隊，比接掌既有部隊更需要魄力與耐心，「我期待簡將軍以開創者的精神，建立扎實的濱海作戰能量，讓濱指部成為國軍守護海疆的堅實力量」。「我也要恭喜林坤賜、李博文兩位晉任少將！」賴清德說，兩位將軍在基層部隊指揮及幕僚工作，都有完整歷練及優異表現。此次分別調任陸軍第二一砲指部指揮官及陸軍砲兵部隊測考中心指揮官，期許兩位能夠精進國軍砲兵訓練、落實戰術戰法驗證，來提升部隊訓練品質及整體作戰效能。賴清德提到，面對區域情勢快速變化，以及多維度、非傳統的複合式挑戰，要請各位高階將領，以創新思維引領部隊轉型，並持續強化訓練、精進戰法、提升整體作戰效能，「政府會堅持提升國防預算，讓國軍有更強大的戰力，來守護國家安全！」他強調，無人機與無人艇的發展已經是國際軍事趨勢，也是強化不對稱戰力的重要環節，因此，行政院已經在上週通過《國防自主無人載具採購特別條例》草案，規劃從今年到2031年，將逐年編列預算到上限2,100億元。賴清德說，期待立法院不分黨派共同支持行政院的規劃，讓相關條例審議及預算籌編工作能順利推動，落實建軍戰備整備的工作期程，也希望透過無人載具的發展，強化關鍵模組自製能量，達到在地供應、自主產製及自主維修的目標，確保國軍在關鍵時刻，能夠維持戰力以及防衛韌性。賴清德指出，除了強化國防戰力，政府也持續提升對國軍的待遇和照顧，這幾年，從軍公教待遇調升，到戰鬥部隊、地域、網路戰、電偵、軍醫等各項勤務加給，都是依照任務特性與勤務負荷，給予更合理的支持；同時，在軍人保險與育兒留職停薪津貼方面，政府也持續推動修法，完善相關制度，「我們希望國軍不只是有戰力的軍隊，也是受到國家支持、國人信賴，也讓眷屬安心的軍隊」。