如果說有什麼事比考試還要難，那就是《艾爾登法環》的 BOSS 戰，無法破關的惡夢往往會讓人徹夜難眠，不少玩家為了擊敗一名BOSS，往往要挑戰數十次甚至數百次，因此「卡關」幾乎成了遊戲日常。沒想到近日一名國外玩家卻分享，自己每次喝醉酒玩《艾爾登法環》，隔天醒來都會發現進度莫名推進，甚至連卡關 BOSS 和菈妮支線都已完成，自己卻毫無印象，最後氣到決定戒酒。
《艾爾登法環》難在哪？全球熱賣3000萬套虐哭玩家
《艾爾登法環》由《黑暗靈魂》系列開發商 FromSoftware 製作，並由《冰與火之歌》作者喬治・R・R・馬丁參與世界觀設定，自推出後便橫掃各大年度遊戲獎項，全球累積銷量突破3000萬套，是近年最具代表性的動作 RPG 之一。
遊戲最大的特色，就是幾乎不會「手把手教學」。玩家必須自行探索廣大的交界地，面對攻擊慾望極高、傷害驚人的各種 BOSS，不斷透過死亡、學習與重複挑戰，逐漸熟悉敵人的招式與節奏。因此在玩家社群中，「一個 BOSS 打上一整晚」甚至「睡醒再挑戰就過了」，都是相當常見的經驗。
喝醉的自己成最強代打 酒醒驚見菈妮支線全解完
近日一名國外玩家在 Reddit 分享自己的離奇經歷，表示自己平時有邊喝酒邊玩遊戲的習慣，每當喝到斷片後，隔天醒來打開《艾爾登法環》，總會發現遊戲進度莫名其妙往前推進。起初，他只是發現自己已經打贏滿月女王蕾娜菈，還攻略完卡利亞城寨，由於沒有錯過太多劇情，他甚至笑稱這根本是「另一個自己」在幫忙代打。
直到推進人氣角色菈妮的支線任務時，事情才徹底失控。由於他當時缺少後續任務所需的關鍵道具，本來打算隔天再慢慢找，因此放心喝酒休息。沒想到酒醒後，他竟發現喝醉時的自己，早已完成整條支線流程，連重要劇情都體驗完畢，讓他哭笑不得，也因此開始正視自己的飲酒問題，決定戒酒。
「斷片流」玩法狂破關 網友笑翻「交給另一個我！」
貼文曝光後，引來大量玩家留言分享自己的「斷片流」遊戲經驗。有人表示，自己喝醉後反而一次擊敗卡關好幾天的BOSS，有人醒來發現角色已經刷到稀有裝備、探索完整張地圖，但也有人苦笑，高難度模式角色直接死亡，甚至整個存檔報銷。不少網友也玩起梗，紛紛留言「交給你了！另一個我」、「沉睡在我體內的玩家終於覺醒」、「昨天的我比今天還會玩」，認為真正的最強代打，其實就是喝醉時的自己。
不過，酒精並不會提升遊戲實力。一般而言，飲酒反而會降低反應速度、判斷力及記憶能力，這起事件更像是長時間遊玩累積的操作經驗，加上酒後較為放鬆，才意外完成挑戰，而不是酒精真的讓人「開外掛」。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
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《艾爾登法環》由《黑暗靈魂》系列開發商 FromSoftware 製作，並由《冰與火之歌》作者喬治・R・R・馬丁參與世界觀設定，自推出後便橫掃各大年度遊戲獎項，全球累積銷量突破3000萬套，是近年最具代表性的動作 RPG 之一。
遊戲最大的特色，就是幾乎不會「手把手教學」。玩家必須自行探索廣大的交界地，面對攻擊慾望極高、傷害驚人的各種 BOSS，不斷透過死亡、學習與重複挑戰，逐漸熟悉敵人的招式與節奏。因此在玩家社群中，「一個 BOSS 打上一整晚」甚至「睡醒再挑戰就過了」，都是相當常見的經驗。
近日一名國外玩家在 Reddit 分享自己的離奇經歷，表示自己平時有邊喝酒邊玩遊戲的習慣，每當喝到斷片後，隔天醒來打開《艾爾登法環》，總會發現遊戲進度莫名其妙往前推進。起初，他只是發現自己已經打贏滿月女王蕾娜菈，還攻略完卡利亞城寨，由於沒有錯過太多劇情，他甚至笑稱這根本是「另一個自己」在幫忙代打。
直到推進人氣角色菈妮的支線任務時，事情才徹底失控。由於他當時缺少後續任務所需的關鍵道具，本來打算隔天再慢慢找，因此放心喝酒休息。沒想到酒醒後，他竟發現喝醉時的自己，早已完成整條支線流程，連重要劇情都體驗完畢，讓他哭笑不得，也因此開始正視自己的飲酒問題，決定戒酒。
貼文曝光後，引來大量玩家留言分享自己的「斷片流」遊戲經驗。有人表示，自己喝醉後反而一次擊敗卡關好幾天的BOSS，有人醒來發現角色已經刷到稀有裝備、探索完整張地圖，但也有人苦笑，高難度模式角色直接死亡，甚至整個存檔報銷。不少網友也玩起梗，紛紛留言「交給你了！另一個我」、「沉睡在我體內的玩家終於覺醒」、「昨天的我比今天還會玩」，認為真正的最強代打，其實就是喝醉時的自己。
不過，酒精並不會提升遊戲實力。一般而言，飲酒反而會降低反應速度、判斷力及記憶能力，這起事件更像是長時間遊玩累積的操作經驗，加上酒後較為放鬆，才意外完成挑戰，而不是酒精真的讓人「開外掛」。
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