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交通部昨日核定三鶯線准予營運，對此民進黨新北市長參選人蘇巧慧第一個發臉書發文向民眾報告好消息，而李四川競辦砲轟「表面尊侯、暗地割侯」。而民進黨議員卓冠廷今（24）日表示，李四川團隊抓狂罵蘇巧慧，理由超級好笑，「挑在首長出國考察時公布消息」、「搞小動作」，最好笑的是，是在新北市長侯友宜出國的時候發文，居然被說是趁人之危，「侯友宜出國考察有什麼危的啦！自己動作慢還可以長篇大論罵人，超好笑！」卓冠廷表示，李四川團隊抓狂罵蘇巧慧，理由超級好笑，交通部昨日核准三鶯線准予營運，是地方大喜事，但李四川陣營急得跳腳狂罵蘇巧慧，理由是什麼？理由是蘇巧慧第一個發臉書文。卓冠廷說，李四川團隊怪罪蘇巧慧「挑在首長出國考察時公布消息」、「搞小動作」，最好笑的是，在侯友宜出國的時候發文，居然被說是趁人之危，「侯友宜出國考察有什麼危的啦！自己動作慢還可以長篇大論罵人，超好笑！」卓冠廷說，感謝蘇巧慧這麼多年來在中央幫忙爭取預算，第一時間掌握進度，本來就可以跟大家分享這份喜悅，自己辦公室上任以來也一直都在緊盯三鶯線進度，從沿線的交通配套到隔音牆問題，一路關心至今，當然也非常關心到底何時能正式通車。最後卓冠廷說，至於李四川團隊，可能有每天要罵一次蘇巧慧的KPI壓力，只好說聲加油，謝謝娛樂大家。