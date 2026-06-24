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▲川普過去曾多次參與體育賽事，但屢屢遭到現場球迷無情狂噓。他在2025年世俱盃頒獎典禮上，還曾發生頒完獎後不願退場、硬是搶走球員聚光燈，最終被英凡提諾勸離的尷尬場面。（圖／美聯社／達志影像）

2026年美加墨世界盃決賽不只冠軍歸屬受到矚目，頒獎台上的畫面也可能成為歷史一幕。國際足總（FIFA）主席英凡提諾（Gianni Infantino）近日證實，美國總統川普（Donald Trump）將於7月20日現身紐澤西大都會人壽體育場（MetLife Stadium），並與他共同為本屆世界盃冠軍隊伍頒發大力神盃。只是川普過去多次出席大型體育賽事時，都曾遭現場球迷狂噓，甚至在FIFA俱樂部世界盃頒獎台上留下尷尬畫面，這次若再站上世界盃最高舞台，現場反應勢必成為另一大焦點。回顧過去兩屆世界盃（2018年俄羅斯與2022年卡達），自英凡提諾接掌FIFA以來，世界盃決賽的冠軍獎盃向來是由他本人單獨頒發。然而，這次作為聯合主辦國的美國元首，川普將打破這項慣例。英凡提諾在節目上開心地表示：「我們將會和川普總統一起欣賞這場決賽，並且『共同』將獎盃交到冠軍隊伍手中。我們一直都保持著緊密的聯繫。」川普與英凡提諾的深厚交情早有跡可循。在2025年12月的世界盃小組賽抽籤儀式前，英凡提諾更史無前例地將首座「FIFA和平獎」頒發給了川普。當時，同為主辦國元首的墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）與加拿大總理卡尼（Mark Carney）也皆出席了該場盛會。儘管川普熱衷於參與重大體育賽事，但他似乎並不受多數現場球迷的歡迎。本屆世界盃開踢至今，川普尚未親臨現場觀賽，但他近期卻頻繁亮相於其他大型體育賽事。今年6月8日，他在孫女凱伊（Kai Trump）的陪同下，前往紐約麥迪遜廣場花園觀賞了NBA總冠軍賽第3戰（紐約尼克對陣聖安東尼奧馬刺）。為了迎接這位重量級貴賓，紐約市警察局（NYPD）封鎖了場館周圍10個街區，安檢層級堪比機場。然而，當現場演唱美國國歌時，川普卻遭到滿場球迷的狂噓；同樣的窘境也發生在2025年9月的美國網球公開賽上。更讓球迷記憶猶新的，是2025年7月同樣在大都會人壽體育場舉行的FIFA俱樂部世界盃（世俱盃）決賽。當時英超切爾西擊敗法甲巴黎聖日耳曼（PSG）奪冠，川普受邀擔任頒獎嘉賓。出場時不僅伴隨著震耳欲聾的噓聲，在將獎盃交給切爾西球員後，川普還尷尬地停留在舞台中央遲遲未離去，直到英凡提諾上前反覆勸說，他才退出聚光燈，把慶祝的舞台還給球員。