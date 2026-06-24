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吳明賢心繫內科住院醫招收率 陳威明：我們都是對這個國家有愛的人

台大醫學院長吳明賢昨（23）日病危送醫，與他感情相當要好的台北榮總院長陳威明表示，吳明賢是大家的好朋友，我們像兄弟一樣，醫界大家都非常難過，「昨天我也把過去跟吳明賢的合照照片從手機找出來看看」，真的希望他可以康復。吳明賢病危消息一出，引起醫界關注及擔憂。經常與他來往的陳威明今（24）日接受媒體訪問時表示，吳明賢是大家的好朋友、令人非常尊敬，「我們像兄弟一樣」，而醫界現在都非常難過。陳威明提到，他有請北榮的所有人幫忙集氣，盼吳明賢能脫離險境、康復。而他也提及，吳明賢日前的臉書發文，對於今年台灣內科住院醫師全國招收率僅61%創下歷史新低一事表達擔憂。陳威明說，現在政府給予的點值已經相對穩定，盼將人力喚回，這部分醫院要更積極施行同工不同酬。他直言，自己非常憂心「我跟明賢是一樣的人。所以為什麼感情那麼好？我們都對這個國家社會有愛的人。所以我們在努力做這個事情。」陳威明透露，與吳明賢本來就經常聯繫，自己這幾天也將吳明賢合照的照片一張一張從手機找出來，「就看看他、希望他康復」。不過被問到是否會前往探病，陳威明表示，若允許一定會去，但現在台大正忙著治療中，不應前往，讓台大醫療團隊可以好好救治。