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面對中國威脅 馬英九曾說「必須用非軍事手段來降低兩岸緊張」

曾被質疑為何不宣布獨立？馬英九：1912年起就是獨立國家

總統任內就強硬護漁、護主權 曾洗臉菲律賓特使

網友感動直呼「正人君子」、認錯「以前真是誤會他了」

前總統馬英九近期因馬英九文教基金會人事案爭議而一度佔據各大版面，其健康狀況也成焦點。不過，日本、菲律賓近期開啟經濟特別海域（EEZ）談判，台灣東部海域主權問題躍上版面，外界也再度關注馬英九過去捍衛台灣主權的的相關言論，多隻影片也被網友翻出來，直呼馬英九「超厲害」、「這麼勇」。《NOWNEWS 今日新聞》本篇帶讀者回顧馬英九過去金句。網友近日在社群平台Threads上流傳馬英九2024年接受德國之聲（DW）專訪的片段，只見他用流暢英文說道：「無論你多麼努力防衛自己，都不可能跟中國大陸打一場戰爭，也不可能打贏。他們太大了，也比我們強大得多。我們必須用非軍事手段來降低緊張。我不認為美國會直接介入，而且他們會想盡辦法避免介入，因為一旦和中國大陸正面衝突，可能導致核子戰爭。」另外，脆友也翻出馬英九2017年的英文談話，他當時提到：「6年前，CNN的Amanpour問我：『總統先生，你為什麼不宣布台灣獨立？』我回答：『妳有聽過一個國家宣布獨立2次嗎？我們早在1912年就是一個獨立國家了。今年，我們還慶祝建國100年。』」同一支影片的第二段則是馬英九2023年在中國湖南的談話，他直言：「如果講到兩岸，各位可能不知道，我們國家在1997年就修改了《憲法》，其定義我們國家分為台灣和大陸地區，都是中華民國、都是中國，但分兩部分；同時，在我們《兩岸人民關係條例》第二條有定義，台灣地區是台澎金馬，大陸地區就是台澎金馬以外。」而近日日、菲啟動EEZ談判疑似排除台灣，讓人聯想到過去台灣就曾因經濟海域重疊而和菲律賓起衝突，最知名的馬英九總統任內發生的、2013年的「廣大興漁民喋血案」，他當時採取強烈措辭要求菲律賓政府道歉、喊話辦到底，更陸續派出康定級、紀德級艦艇護漁，跨越北緯20度暫定執法線，並祭出11項制裁，立場強硬讓人歷歷在目。而馬英九除了在廣大興一案發生時採取強硬立場外，菲律賓於2011年將台籍詐騙嫌犯遣送中國，也引發國人憤怒，馬英九當時也為維護主權而在接見菲律賓特使時，當場向對方表達強烈不滿，且接見只持續10分鐘，態度相當強硬。針對馬英九過去維護台灣、中華民國主權的立場，不少網友看了紛紛大呼，「歷史會還他一個公道」、「以前真是誤會他了」、「以前我對他是有點半信半疑，現在回頭看，真的是政治迫害」、「應該還小馬哥公道」、「他當總統時，我覺得他很爛，現在才知道，我錯了」，也有很多網友直言，「看清現實面的領導者」、「內容也是相當正確」、「說的大實話」、「馬英九真的超誠實」、「怎麼這麼勇」、「他是把國民當人在看」、「他是正人君子，真的為國為民」、「馬英九把百姓當自己的子民」等。