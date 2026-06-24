我是廣告 請繼續往下閱讀

▲2026世界盃各組國家一覽。（圖／取自FIFA世界盃官方 X）

2026世界盃6/25摩洛哥VS海地基本資訊

世界盃C組戰績

世界盃C組 已賽 勝 和 敗 進球數 丟球數 淨勝球 積分 1 巴西 2 1 1 0 4 1 3 4 2 摩洛哥 2 1 1 0 2 1 1 4 3 蘇格蘭 2 1 0 1 1 1 0 3 4 海地 2 0 0 2 0 4 -4 0

▲2026世界盃摩洛哥首戰踢平巴西，踢進關鍵球的賽巴里（Ismael Saibari）並非出生於摩洛哥，而是出生西班牙加泰隆尼亞。（圖／美聯社／達志影像）

兩隊歷史對戰紀錄與世界盃贏球史

兩隊上一次在世界盃贏球是何時？

摩洛哥VS海地焦點戰力分析

▲海地在苦吞二連敗後，正式成為2026年世界盃第一支確定遭到淘汰的隊伍。（圖／美聯社／達志影像）

摩洛哥VS海地預計先發名單與傷兵報告

位置 🇲🇦 摩洛哥預計先發（4-2-3-1） 🇭🇹 海地預計先發（4-4-2） 門將 亞辛·博努（Yassine Bounou） 強尼·普拉西德（Johny Placide） 後衛 阿什拉夫·哈基米（Achraf Hakimi） 伊薩·迪奧普（Issa Diop） 查迪·里亞德（Chadi Riad） 努薩爾·馬茲拉維（Noussair Mazraoui） 卡倫斯·阿克斯（Carlens Arcus） 哈內斯·德爾克魯瓦（Hannes Delcroix） 里卡多·阿德（Ricardo Adé） 馬丁·埃斯皮利恩斯（Martin Expérience） 中場 阿尤布·布阿迪（Ayyoub Bouaddi） 尼爾·埃納伊（Neil El Aynaoui） 布拉希姆·迪亞斯（Brahim Díaz） 阿澤丁·歐納希（Azzedine Ounahi） 比拉爾·哈努斯（Bilal El Khannouss） 盧修斯·迪德森（Louicius Deedson） 讓-里希納·貝勒加德（Jean-Ricner Bellegarde） 丹利·讓·雅克（Danley Jean Jacques） 魯本·普羅維登斯（Ruben Providence） 前鋒 伊斯梅爾·賽巴里（Ismael Saibari） 威爾遜·伊西多（Wilson Isidor） 弗蘭茨迪·皮埃羅（Frantzdy Pierrot）

▲海地國家隊在C組第二輪面對巴西的比賽中採取了激進的高位防線戰術，卻慘遭巴西猛烈砲火伺候，最終無奈成為本屆世界盃第一支確定遭到淘汰的隊伍。（圖／路透／達志影像）

摩洛哥VS海地焦點與結果預測

預測比分：摩洛哥 3-0 海地（總分大於2.5球）

▲摩洛哥陣中擁有世界頂級右後衛阿舒拉夫·夏基米（Achraf Hakimi），他也是摩洛哥國家隊隊長。（圖／美聯社／達志影像）

2026世界盃摩洛哥國家隊球員名單

Group C P W D L GF GA GD TCS Pts Form 1 Brazil 2 1 1 0 4 1 3 -3 4 - - - 2 Morocco 2 1 1 0 2 1 1 -1 4 - - - 3 Scotland 2 1 0 1 1 1 0 -4 3 - - - 4 Haiti 2 0 0 2 0 4 -4 -4 0 - - -

2026世界盃海地國家隊球員名單

位置 號碼 球員姓名 英文姓名 效力俱樂部 年齡 門將 1 亞辛·博努 Yassine Bounou 希拉爾 35 門將 12 穆尼爾·穆罕默迪 Munir El Kajoui 貝爾卡內 37 門將 22 艾哈邁德·雷達·塔尼奧蒂 Ahmed Reda Tagnaouti 自由球員 30 後衛 2 阿什拉夫·哈基米 Achraf Hakimi 巴黎聖日耳曼 27 後衛 3 努薩爾·馬茲拉維 Noussair Mazraoui 拜仁慕尼黑 28 後衛 5 納耶夫·阿奎德 Nayef Aguerd 皇家社會 30 後衛 13 扎卡里亞·瓦希迪 Zakaria El Ouahdi 亨克 24 後衛 14 伊薩·迪奧普 Issa Diop 富勒姆 29 後衛 18 查迪·里亞德 Chadi Riad 水晶宮 23 後衛 19 尤瑟夫·貝拉馬里 Youssef Belammari 拉巴特外匯 27 後衛 25 雷杜安·哈哈爾 Redouane Halhal 赫爾辛基 23 後衛 26 阿納斯·薩拉赫-埃丁 Anass Salah-Eddine 屯特 24 中場 4 蘇菲揚·阿姆拉巴特 Sofyan Amrabat 費內巴切 29 中場 6 阿尤布·布阿迪 Ayyoub Bouaddi 里爾 18 中場 8 阿澤丁·歐納希 Azzedine Ounahi 彭拿典奈高斯 26 中場 10 布拉希姆·迪亞斯 Brahim Díaz 皇家馬德里 26 中場 11 伊斯梅爾·賽巴里 Ismael Saibari PSV恩荷芬 25 中場 15 薩米爾·埃爾穆拉貝特 Samir El Mourabet 摩納哥 20 中場 23 比拉爾·哈努斯 Bilal El Khannouss 萊斯特城 22 中場 24 尼爾·埃納伊 Neil El Aynaoui 朗斯 24 前鋒 7 謝姆斯丁·塔爾比 Chemsdine Talbi 布魯日 21 前鋒 9 蘇菲揚·拉希米 Soufiane Rahimi 艾因 30 前鋒 16 傑西姆·亞辛 Gessime Yassine 敦刻爾克 20 前鋒 17 阿布德·埃扎爾祖利 Abde Ezzalzouli 皇家貝提斯 24 前鋒 20 阿尤布·卡比 Ayoub El Kaabi 奧林匹亞科斯 32 前鋒 21 阿尤布·阿邁穆尼 Ayoube Amaimouni 拉巴特皇家武裝 21

▲2026世界盃摩洛哥18歲超級新星保亞迪（Ayyoub Bouaddi）出身法國，在小組賽首戰交手巴西，繳出亮眼表現。（圖／美聯社／達志影像）

2026世界盃C組賽程表

輪次 對戰組合 比賽日期（當地時間） 第1輪 巴西 vs 摩洛哥 2026年6月14日6:00 第1輪 蘇格蘭 vs 海地 2026年6月14日9:00 第2輪 海地 vs 巴西 2026年6月20日8:30 第2輪 摩洛哥 vs 蘇格蘭 2026年6月20日6:00 第3輪 巴西 vs 蘇格蘭 2026年6月25日6:00 第3輪 摩洛哥 vs 海地 2026年6月25日6:00

台灣2026世界盃轉播平台總整理

轉播平台 類型 轉播場次 特色與優勢 適合對象 愛爾達電視 中華電信 MOD / 網路訂閱 104 場全賽事 唯一完整轉播、隨選即看 資深球迷、想看完整 104 場比賽的人 Hami Video 網路串流 App (OTT) 104 場全賽事 行動裝置觀看最方便、跨螢幕收看、通勤族首選 租屋族、通勤族、手機/平板使用者 華視 (CTS) 有線電視 (第四台) 關鍵場次 (如決賽、四強) 零延遲、收視穩定、不需額外支付訂閱費 家庭用戶、只想看總決賽或開幕戰的人 東森 有線電視 部分關鍵場次 免費收視（無線數位訊號）、適合公共空間播放 一般大眾、尋求免費觀賽管道者 FIFA+ 官方行動 App 精華、花絮、重播 官方數據控首選、歷史紀錄查詢、豐富場外花絮 數據控、無法追直播想看精華片段者

▲2026年FIFA世界盃足球賽台灣收視方式。（圖／愛爾達提供）

2026年FIFA世界盃C組小組賽末輪將迎來命運之夜！手握4分積分的北非巨人群狼「阿特拉斯雄獅」摩洛哥隊，將在亞特蘭大梅賽德斯-賓士體育場（Mercedes-Benz Stadium）正面對決加勒比海球隊海地。雖然摩洛哥晉級32強已成定局，但為了避開淘汰賽潛在的強敵荷蘭、力求以C組龍頭之姿出線，摩洛哥此役有著巨大的搶分與刷淨球數動機。反觀遭遇二連敗、已提前宣告無緣淘汰賽的海地，則將為尊嚴展開榮譽之戰。《NOWNEWS》以下為讀者整理C組這場賽事的戰力分析、預測首發名單及轉播資訊「懶人包」。▪️對戰組合：摩洛哥 vs 海地（世界盃C組小組賽第三輪）▪️比賽時間：台灣時間2026年6月25日凌晨3點（美東時間6月24日下午6點）▪️比賽地點：美國喬治亞州亞特蘭大梅賽德斯-賓士體育場▪️轉播資訊：BBC Two（英國）、Fox Sports 1（美國）、Telemundo（美國）： 兩隊在國際A級賽事中從未有過任何交手紀錄。今晚的歷史性首戰，是兩國足球史上的第一次正面對決。：2026年6月19日。 摩洛哥在小組賽第二輪以1-0險勝蘇格蘭，兩輪繳出1勝1和，並創下全場601次精準傳球的非洲球隊世界盃歷史紀錄。：從未贏過。 海地歷史上僅在1974年參加過世界盃（三戰全敗），本屆再度吞下二連敗。此役若再輸球，將追平薩爾瓦多在世界盃「6戰全敗」的尷尬歷史紀錄。由總教練穆罕默德·瓦比（Mohamed Ouahbi）執教的摩洛哥高居世界第六。前兩輪踢完，球隊展現了恐怖的中場控制力，首戰1：1逼平巴西、次戰1：0壓制蘇格蘭。雖然瓦比在賽前記者會上宣稱球員體能極佳、不排除排出與前兩場一模一樣的黃金陣容；但外界預期，面對防守漏洞百出的海地，摩洛哥可能會在下半場適度輪休哈基米（Achraf Hakimi）等核心，並釋放阿尤布·卡比（Ayoub El Kaabi）等頂級前鋒的進攻火力，一舉撕裂對手防線。由主教練塞巴斯蒂安·米涅（Sébastien Migné）領軍的海地目前世界排名第87，是本屆賽事排名最低的隊伍。前兩輪面臨嚴重鋒無力（兩戰僅有5次射正，預期進球值低至1.28），先後以0：1不敵蘇格蘭、0：3慘敗巴西。由於已經提前遭到淘汰，海地此役將變陣為更具進攻性的4-4-2陣型，力求在離開北美前，踢進本屆賽事的隊史首個進球、爭取歷史性的第1個積分。摩洛哥： 全員健康，無傷兵與禁賽困擾。海地： 隊史第一射手杜金斯·納佐（Duckens Nazon）因不明傷勢此役依然出戰成疑（Doubtful）。前鋒位置預計由桑德蘭前鋒威爾遜·伊西多（Wilson Isidor）頂替先發。專家分析：雙方在技術與身體天賦上存在著多個檔次的巨大差距。摩洛哥正處於各項賽事31場不敗（26勝5和）的巔峰期，且全隊有著強烈的刷淨球數動機以超越巴西奪取小組第一。海地雖然會為了榮譽而大膽前壓進攻，但這反而會給摩洛哥留出更多反擊的真空地帶。看好技術全方位碾壓的阿特拉斯雄獅以三球輕鬆狂勝海地。⚽伊斯梅爾·賽巴里（摩洛哥，Ismael Saibari）： 效力於PSV恩荷芬、即將前往拜仁慕尼黑的超級前鋒。摩洛哥本屆的2個進球全部由他一人包辦（對陣巴西與蘇格蘭均攻入關鍵球），在瓦比的體系下他被成功改造成偽九號，門前嗅覺極其敏銳。⚽布拉希姆·迪亞斯（摩洛哥，Brahim Díaz）： 效力於皇家馬德里的進攻中場核心。他是賽巴里最強大的供應線，本屆世界盃至今摩洛哥的所有進球全部來自迪亞斯的直接助攻（2次助攻）。他的盤帶與創造力將是海地殘破防線的惡夢。⚽強尼·普拉西德（海地，Johny Placide）： 海地隊的38歲老門將兼隊長。面對摩洛哥由迪亞斯、賽巴里、齊耶赫領銜的豪華進攻群，海地想要輸得體面，普拉西德在門前的神勇撲救將是最後一道防線。