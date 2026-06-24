2026年FIFA世界盃C組小組賽末輪將迎來命運之夜！手握4分積分的北非巨人群狼「阿特拉斯雄獅」摩洛哥隊，將在亞特蘭大梅賽德斯-賓士體育場（Mercedes-Benz Stadium）正面對決加勒比海球隊海地。雖然摩洛哥晉級32強已成定局，但為了避開淘汰賽潛在的強敵荷蘭、力求以C組龍頭之姿出線，摩洛哥此役有著巨大的搶分與刷淨球數動機。反觀遭遇二連敗、已提前宣告無緣淘汰賽的海地，則將為尊嚴展開榮譽之戰。《NOWNEWS》以下為讀者整理C組這場賽事的戰力分析、預測首發名單及轉播資訊「懶人包」。
🟡本文重點摘要
📍2026世界盃6/25摩洛哥VS海地基本資訊
📍世界盃C組戰績
📍兩隊過去歷史對戰紀錄如何？
📍兩隊上一次在世界盃贏球是何時？
📍摩洛哥VS海地戰力焦點分析
📍摩洛哥VS海地預計先發名單與傷兵名單
📍摩洛哥VS海地之戰亮點與結果預測
📍2026世界盃摩洛哥國家隊球員名單
📍2026世界盃海地國家隊球員名單
📍2026世界盃C組賽程表
📍台灣2026世界盃轉播平台總整理
2026世界盃6/25摩洛哥VS海地基本資訊
▪️對戰組合：摩洛哥 vs 海地（世界盃C組小組賽第三輪）
▪️比賽時間：台灣時間2026年6月25日凌晨3點（美東時間6月24日下午6點）
▪️比賽地點：美國喬治亞州亞特蘭大梅賽德斯-賓士體育場
▪️轉播資訊：BBC Two（英國）、Fox Sports 1（美國）、Telemundo（美國）
世界盃C組戰績
兩隊歷史對戰紀錄與世界盃贏球史
歷史對戰紀錄： 兩隊在國際A級賽事中從未有過任何交手紀錄。今晚的歷史性首戰，是兩國足球史上的第一次正面對決。
兩隊上一次在世界盃贏球是何時？
摩洛哥：2026年6月19日。 摩洛哥在小組賽第二輪以1-0險勝蘇格蘭，兩輪繳出1勝1和，並創下全場601次精準傳球的非洲球隊世界盃歷史紀錄。
海地：從未贏過。 海地歷史上僅在1974年參加過世界盃（三戰全敗），本屆再度吞下二連敗。此役若再輸球，將追平薩爾瓦多在世界盃「6戰全敗」的尷尬歷史紀錄。
摩洛哥VS海地焦點戰力分析
摩洛哥：總教練的輪休與搶分兩難
由總教練穆罕默德·瓦比（Mohamed Ouahbi）執教的摩洛哥高居世界第六。前兩輪踢完，球隊展現了恐怖的中場控制力，首戰1：1逼平巴西、次戰1：0壓制蘇格蘭。雖然瓦比在賽前記者會上宣稱球員體能極佳、不排除排出與前兩場一模一樣的黃金陣容；但外界預期，面對防守漏洞百出的海地，摩洛哥可能會在下半場適度輪休哈基米（Achraf Hakimi）等核心，並釋放阿尤布·卡比（Ayoub El Kaabi）等頂級前鋒的進攻火力，一舉撕裂對手防線。
海地：捍衛歷史尊嚴的背水一戰
由主教練塞巴斯蒂安·米涅（Sébastien Migné）領軍的海地目前世界排名第87，是本屆賽事排名最低的隊伍。前兩輪面臨嚴重鋒無力（兩戰僅有5次射正，預期進球值低至1.28），先後以0：1不敵蘇格蘭、0：3慘敗巴西。由於已經提前遭到淘汰，海地此役將變陣為更具進攻性的4-4-2陣型，力求在離開北美前，踢進本屆賽事的隊史首個進球、爭取歷史性的第1個積分。
摩洛哥VS海地預計先發名單與傷兵報告
傷兵情報
摩洛哥： 全員健康，無傷兵與禁賽困擾。
海地： 隊史第一射手杜金斯·納佐（Duckens Nazon）因不明傷勢此役依然出戰成疑（Doubtful）。前鋒位置預計由桑德蘭前鋒威爾遜·伊西多（Wilson Isidor）頂替先發。
預計先發陣容對照表
摩洛哥VS海地焦點與結果預測
預測比分：摩洛哥 3-0 海地（總分大於2.5球）
專家分析：
雙方在技術與身體天賦上存在著多個檔次的巨大差距。摩洛哥正處於各項賽事31場不敗（26勝5和）的巔峰期，且全隊有著強烈的刷淨球數動機以超越巴西奪取小組第一。海地雖然會為了榮譽而大膽前壓進攻，但這反而會給摩洛哥留出更多反擊的真空地帶。看好技術全方位碾壓的阿特拉斯雄獅以三球輕鬆狂勝海地。
焦點球星解讀
⚽伊斯梅爾·賽巴里（摩洛哥，Ismael Saibari）： 效力於PSV恩荷芬、即將前往拜仁慕尼黑的超級前鋒。摩洛哥本屆的2個進球全部由他一人包辦（對陣巴西與蘇格蘭均攻入關鍵球），在瓦比的體系下他被成功改造成偽九號，門前嗅覺極其敏銳。
⚽布拉希姆·迪亞斯（摩洛哥，Brahim Díaz）： 效力於皇家馬德里的進攻中場核心。他是賽巴里最強大的供應線，本屆世界盃至今摩洛哥的所有進球全部來自迪亞斯的直接助攻（2次助攻）。他的盤帶與創造力將是海地殘破防線的惡夢。
⚽強尼·普拉西德（海地，Johny Placide）： 海地隊的38歲老門將兼隊長。面對摩洛哥由迪亞斯、賽巴里、齊耶赫領銜的豪華進攻群，海地想要輸得體面，普拉西德在門前的神勇撲救將是最後一道防線。
2026世界盃摩洛哥國家隊球員名單
2026世界盃海地國家隊球員名單
2026世界盃C組賽程表
台灣2026世界盃轉播平台總整理
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📍2026世界盃6/25摩洛哥VS海地基本資訊
📍世界盃C組戰績
📍兩隊過去歷史對戰紀錄如何？
📍兩隊上一次在世界盃贏球是何時？
📍摩洛哥VS海地戰力焦點分析
📍摩洛哥VS海地預計先發名單與傷兵名單
📍摩洛哥VS海地之戰亮點與結果預測
📍2026世界盃摩洛哥國家隊球員名單
📍2026世界盃海地國家隊球員名單
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▪️對戰組合：摩洛哥 vs 海地（世界盃C組小組賽第三輪）
▪️比賽時間：台灣時間2026年6月25日凌晨3點（美東時間6月24日下午6點）
▪️比賽地點：美國喬治亞州亞特蘭大梅賽德斯-賓士體育場
▪️轉播資訊：BBC Two（英國）、Fox Sports 1（美國）、Telemundo（美國）
世界盃C組戰績
|
世界盃C組
|已賽
|勝
|和
|敗
|進球數
|丟球數
|淨勝球
|積分
|1
|
巴西
|2
|1
|1
|0
|4
|1
|3
|4
|2
|
摩洛哥
|2
|1
|1
|0
|2
|1
|1
|4
|3
|
蘇格蘭
|2
|1
|0
|1
|1
|1
|0
|3
|4
|
海地
|2
|0
|0
|2
|0
|4
|-4
|0
歷史對戰紀錄： 兩隊在國際A級賽事中從未有過任何交手紀錄。今晚的歷史性首戰，是兩國足球史上的第一次正面對決。
兩隊上一次在世界盃贏球是何時？
摩洛哥：2026年6月19日。 摩洛哥在小組賽第二輪以1-0險勝蘇格蘭，兩輪繳出1勝1和，並創下全場601次精準傳球的非洲球隊世界盃歷史紀錄。
海地：從未贏過。 海地歷史上僅在1974年參加過世界盃（三戰全敗），本屆再度吞下二連敗。此役若再輸球，將追平薩爾瓦多在世界盃「6戰全敗」的尷尬歷史紀錄。
摩洛哥VS海地焦點戰力分析
摩洛哥：總教練的輪休與搶分兩難
由總教練穆罕默德·瓦比（Mohamed Ouahbi）執教的摩洛哥高居世界第六。前兩輪踢完，球隊展現了恐怖的中場控制力，首戰1：1逼平巴西、次戰1：0壓制蘇格蘭。雖然瓦比在賽前記者會上宣稱球員體能極佳、不排除排出與前兩場一模一樣的黃金陣容；但外界預期，面對防守漏洞百出的海地，摩洛哥可能會在下半場適度輪休哈基米（Achraf Hakimi）等核心，並釋放阿尤布·卡比（Ayoub El Kaabi）等頂級前鋒的進攻火力，一舉撕裂對手防線。
海地：捍衛歷史尊嚴的背水一戰
由主教練塞巴斯蒂安·米涅（Sébastien Migné）領軍的海地目前世界排名第87，是本屆賽事排名最低的隊伍。前兩輪面臨嚴重鋒無力（兩戰僅有5次射正，預期進球值低至1.28），先後以0：1不敵蘇格蘭、0：3慘敗巴西。由於已經提前遭到淘汰，海地此役將變陣為更具進攻性的4-4-2陣型，力求在離開北美前，踢進本屆賽事的隊史首個進球、爭取歷史性的第1個積分。
傷兵情報
摩洛哥： 全員健康，無傷兵與禁賽困擾。
海地： 隊史第一射手杜金斯·納佐（Duckens Nazon）因不明傷勢此役依然出戰成疑（Doubtful）。前鋒位置預計由桑德蘭前鋒威爾遜·伊西多（Wilson Isidor）頂替先發。
預計先發陣容對照表
|位置
|🇲🇦 摩洛哥預計先發（4-2-3-1）
|🇭🇹 海地預計先發（4-4-2）
|門將
|亞辛·博努（Yassine Bounou）
|強尼·普拉西德（Johny Placide）
|後衛
|
阿什拉夫·哈基米（Achraf Hakimi）
伊薩·迪奧普（Issa Diop）
查迪·里亞德（Chadi Riad）
努薩爾·馬茲拉維（Noussair Mazraoui）
|
卡倫斯·阿克斯（Carlens Arcus）
哈內斯·德爾克魯瓦（Hannes Delcroix）
里卡多·阿德（Ricardo Adé）
馬丁·埃斯皮利恩斯（Martin Expérience）
|中場
|
阿尤布·布阿迪（Ayyoub Bouaddi）
尼爾·埃納伊（Neil El Aynaoui）
布拉希姆·迪亞斯（Brahim Díaz）
阿澤丁·歐納希（Azzedine Ounahi）
比拉爾·哈努斯（Bilal El Khannouss）
|
盧修斯·迪德森（Louicius Deedson）
讓-里希納·貝勒加德（Jean-Ricner Bellegarde）
丹利·讓·雅克（Danley Jean Jacques）
魯本·普羅維登斯（Ruben Providence）
|前鋒
|伊斯梅爾·賽巴里（Ismael Saibari）
|
威爾遜·伊西多（Wilson Isidor）
弗蘭茨迪·皮埃羅（Frantzdy Pierrot）
預測比分：摩洛哥 3-0 海地（總分大於2.5球）
專家分析：
雙方在技術與身體天賦上存在著多個檔次的巨大差距。摩洛哥正處於各項賽事31場不敗（26勝5和）的巔峰期，且全隊有著強烈的刷淨球數動機以超越巴西奪取小組第一。海地雖然會為了榮譽而大膽前壓進攻，但這反而會給摩洛哥留出更多反擊的真空地帶。看好技術全方位碾壓的阿特拉斯雄獅以三球輕鬆狂勝海地。
焦點球星解讀
⚽伊斯梅爾·賽巴里（摩洛哥，Ismael Saibari）： 效力於PSV恩荷芬、即將前往拜仁慕尼黑的超級前鋒。摩洛哥本屆的2個進球全部由他一人包辦（對陣巴西與蘇格蘭均攻入關鍵球），在瓦比的體系下他被成功改造成偽九號，門前嗅覺極其敏銳。
⚽布拉希姆·迪亞斯（摩洛哥，Brahim Díaz）： 效力於皇家馬德里的進攻中場核心。他是賽巴里最強大的供應線，本屆世界盃至今摩洛哥的所有進球全部來自迪亞斯的直接助攻（2次助攻）。他的盤帶與創造力將是海地殘破防線的惡夢。
⚽強尼·普拉西德（海地，Johny Placide）： 海地隊的38歲老門將兼隊長。面對摩洛哥由迪亞斯、賽巴里、齊耶赫領銜的豪華進攻群，海地想要輸得體面，普拉西德在門前的神勇撲救將是最後一道防線。
|位置
|號碼
|球員姓名
|英文姓名
|效力俱樂部
|年齡
|門將
|1
|亞辛·博努
|Yassine Bounou
|希拉爾
|35
|門將
|12
|穆尼爾·穆罕默迪
|Munir El Kajoui
|貝爾卡內
|37
|門將
|22
|艾哈邁德·雷達·塔尼奧蒂
|Ahmed Reda Tagnaouti
|自由球員
|30
|後衛
|2
|阿什拉夫·哈基米
|Achraf Hakimi
|巴黎聖日耳曼
|27
|後衛
|3
|努薩爾·馬茲拉維
|Noussair Mazraoui
|拜仁慕尼黑
|28
|後衛
|5
|納耶夫·阿奎德
|Nayef Aguerd
|皇家社會
|30
|後衛
|13
|扎卡里亞·瓦希迪
|Zakaria El Ouahdi
|亨克
|24
|後衛
|14
|伊薩·迪奧普
|Issa Diop
|富勒姆
|29
|後衛
|18
|查迪·里亞德
|Chadi Riad
|水晶宮
|23
|後衛
|19
|尤瑟夫·貝拉馬里
|Youssef Belammari
|拉巴特外匯
|27
|後衛
|25
|雷杜安·哈哈爾
|Redouane Halhal
|赫爾辛基
|23
|後衛
|26
|阿納斯·薩拉赫-埃丁
|Anass Salah-Eddine
|屯特
|24
|中場
|4
|蘇菲揚·阿姆拉巴特
|Sofyan Amrabat
|費內巴切
|29
|中場
|6
|阿尤布·布阿迪
|Ayyoub Bouaddi
|里爾
|18
|中場
|8
|阿澤丁·歐納希
|Azzedine Ounahi
|彭拿典奈高斯
|26
|中場
|10
|布拉希姆·迪亞斯
|Brahim Díaz
|皇家馬德里
|26
|中場
|11
|伊斯梅爾·賽巴里
|Ismael Saibari
|PSV恩荷芬
|25
|中場
|15
|薩米爾·埃爾穆拉貝特
|Samir El Mourabet
|摩納哥
|20
|中場
|23
|比拉爾·哈努斯
|Bilal El Khannouss
|萊斯特城
|22
|中場
|24
|尼爾·埃納伊
|Neil El Aynaoui
|朗斯
|24
|前鋒
|7
|謝姆斯丁·塔爾比
|Chemsdine Talbi
|布魯日
|21
|前鋒
|9
|蘇菲揚·拉希米
|Soufiane Rahimi
|艾因
|30
|前鋒
|16
|傑西姆·亞辛
|Gessime Yassine
|敦刻爾克
|20
|前鋒
|17
|阿布德·埃扎爾祖利
|Abde Ezzalzouli
|皇家貝提斯
|24
|前鋒
|20
|阿尤布·卡比
|Ayoub El Kaabi
|奧林匹亞科斯
|32
|前鋒
|21
|阿尤布·阿邁穆尼
|Ayoube Amaimouni
|拉巴特皇家武裝
|21
|輪次
|對戰組合
|比賽日期（當地時間）
|第1輪
|巴西 vs 摩洛哥
|2026年6月14日6:00
|第1輪
|蘇格蘭 vs 海地
|2026年6月14日9:00
|第2輪
|海地 vs 巴西
|2026年6月20日8:30
|第2輪
|摩洛哥 vs 蘇格蘭
|2026年6月20日6:00
|第3輪
|巴西 vs 蘇格蘭
|2026年6月25日6:00
|第3輪
|摩洛哥 vs 海地
|2026年6月25日6:00
|轉播平台
|類型
|轉播場次
|特色與優勢
|適合對象
|愛爾達電視
|中華電信 MOD / 網路訂閱
|104 場全賽事
|唯一完整轉播、隨選即看
|資深球迷、想看完整 104 場比賽的人
|Hami Video
|網路串流 App (OTT)
|104 場全賽事
|行動裝置觀看最方便、跨螢幕收看、通勤族首選
|租屋族、通勤族、手機/平板使用者
|華視 (CTS)
|有線電視 (第四台)
|關鍵場次 (如決賽、四強)
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