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2026中華職棒(CPBL）37年明星賽預售開賣超熱銷！今（24）日早上11點開賣後，短短1小時即熱銷6.8萬張門票。其中，要價4390元的「白金特區」開賣後迅速秒殺，2390元的「精品熱區」也已全數完售。中職指出，其餘票種持續熱銷中，已確定明星賽2日活動將吸引超過7萬名球迷，至於是否加開外野上層看台，中職表示將評估，將另行公告。中職明星賽連續3年在大巨蛋舉辦，今年由曾豪駒率領的明星隊交手高志綱率領的亞冠賽中華隊，有各隊當家球星對決潛力新秀的意味。除此之外，今年賽事還增加「傳奇卡」，透過3張傳奇卡召喚傳奇球星，替比賽增添趣味性，日前明星賽記者會公布統一獅退役球星高國慶，就是其中一位傳奇卡。今年趣味競賽分別是「超神準雷射肩」，考驗選手臂力與傳球準度，挑戰外野長傳本壘，最準者獲得優勝；「連連看打擊戰」，比拚選手打擊準度，連線數較多者獲勝；「大富翁接力戰」，由球員、啦啦隊女孩及吉祥物組隊參賽，從本壘出發挑戰各項指定任務，繞場一圈後率先返回本壘者獲勝。明星賽門票今日正式開賣，經過1小時販售，中職宣布已熱銷6.8萬張票。其中，要價4390元的「白金特區」開賣後迅速秒殺，2390元的「精品熱區」也已全數完售。中職表示，目前其餘票種持續熱賣中，已確定明星賽2日活動將吸引超過7萬人齊聚大巨蛋，共同參與年度棒球盛會。至於是否會加賣門票，中職表示，「為感謝廣大球迷熱情支持，聯盟將評估加開外野上層區域，相關售票資訊將另行公告，期待有更多球迷朋友進場同樂，一起感受明星賽的熱血與魅力！」