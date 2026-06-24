我是廣告 請繼續往下閱讀

▲華爾街日報「未來最佳企業」榜單出爐！輝達奪冠（圖／路透社／達志影像）

美國持續打擊非法晶片出口，中國黑市供應鏈遭到嚴重破壞，但中國企業對輝達（Nvidia）AI晶片的需求依然強勁，導致管制晶片在中國黑市價格在短短6個月內翻倍以上。據《金融時報》訪問多名中國晶片交易商後披露，供應吃緊已全面推升運算成本，中國AI產業正面臨前所未有的「晶片荒」。根據受訪的中國晶片交易商，輝達旗艦DGX B300伺服器過去6個月來，黑市價格從人民幣400萬元（約新台幣1,890萬元）暴漲至逾人民幣800萬元（約新台幣3,785萬元），漲幅超過一倍。值得注意的是，這款內含8顆Blackwell GPU的伺服器，在美國的正規零售價約為40萬美元（約新台幣1,270萬元），中國黑市售價已遠遠超過美國正規售價的兩倍。新創企業愛用的RTX 6000 Pro工作站晶片，黑市價格同樣從年初每顆人民幣約5萬元，飆漲至最高人民幣13萬元，漲幅逾1.6倍。上述兩款產品均屬美國管制、明令禁止出口至中國的產品。一名向大型資料中心客戶供貨的交易商直言：「漏洞已經縮小了。隨著價格飆漲，中間商交易這些晶片的風險正變得愈來愈高。」交易商指出，自去年底美國當局加大對非法晶片出口的調查力度後，供應鏈便遭到嚴重破壞。今年3月，美國司法部指控美超微（Supermicro）共同創辦人廖益賢等人涉嫌共謀，將美製AI伺服器經由台灣運往東南亞、再走私至中國，涉案技術價值至少25億美元，是美國迄今規模最大的AI晶片出口案件之一。在新款晶片難以取得的情況下，中國客戶被迫轉向舊一代設備。一位交易商表示，A100晶片一上架幾乎馬上搶購一空，因為「企業別無選擇，只能買舊貨」。含A100晶片的伺服器價格更從去年底的人民幣約20萬元，暴漲至約人民幣60萬元，漲幅達三倍。H200晶片遭中國當局限制進口後，市場短缺情況更加嚴峻。數名交易商透露，H200處理器雖仍可透過特殊管道取得，但買家通常得先在香港完成交易，再安排非正式方式運回中國，操作風險極高，「沒有人敢大規模這樣做」。這場晶片荒也全面推升中國AI運算租用費用。兩年前，大量走私輝達晶片流入市場，使中國GPU租賃價格普遍低於美國；但《金融時報》調查兩國主要雲端及GPU租賃平台後發現，中國現在的租賃價格已與美國相當，部分採用最新Blackwell晶片的平台甚至高於美國。一位業者感嘆：「所有產品價格都暴漲，許多人因此調降了需求。這一年真的很艱難。」儘管北京當局積極推動華為等本土晶片替代品，但市場現實顯示，中國AI產業對輝達的高度依賴一時難以改變，這場美中AI晶片博弈的角力，仍將持續左右全球半導體產業的走向。