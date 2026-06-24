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林濁水重砲怒轟：民進黨、柯建銘沒反省也沒解套途徑

民眾黨創黨主席柯文哲、民進黨立委柯建銘昨（23）日出席吳春城《壯世代理想國》新書發表會，面對外界高度關注「綠白合」可能，柯建銘直球回應稱「最好能夠合作啊，這世代都是要合作的，藍綠、綠白都要合作」。這讓前立委林濁水感嘆，民進黨和柯建銘一樣，沒有任何對過去的反省，且AIT和藍白合作化解危機，讓他傻眼直呼：「真是人類空前絕後大奇跡！」林濁水坦言，合不合作並沒有必然，但必須看2點，首先是看憲法的制衡機制，其次則是看國會席位分布。因此，儘管政界、憲法學界各顯神通眾說紛紜，2024年選後，依前2條件沒有不合作的空間，然而整個民進黨全在柯建銘領軍之下大搞直接民權，死守捍衛五權憲法「理念」，堅拒合作熱戰了2年；今天要談合作，合作的輕舟已飄到萬重山之外了。林濁水指出，怪的是柯建銘現在一面說要合作，但一方面卻交代不出當時為什麼領軍民進黨堅拒合作；另外，合作的憲政機制是如何，全說不出來；再一方面，民進黨也和柯建銘一樣沒有任何對過去的反省，沒有對未來的任何解套途徑，真可嘆。林濁水接著再發文直言，藍綠白不合作解決不了國防預算危機，於是乎變成AIT和藍白合作，努力化解危機。「台灣的憲政運作靠美國？真是人類空前絕後大奇跡。」他更狠酸，真是偉大的可以創造大奇跡，把AIT納入運作的中華民國憲法。