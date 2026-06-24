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▲夜市預計將在7/2、7/6開幕日推出限定活動。（圖／取自官方粉專）

台灣有新夜市要開幕了！彰化縣田中鎮「鐵支路夜市」轉型為全新質感品牌「田中秧夜市」回歸，預計將在7月2日正式開幕，不僅佔地達到4000多坪逛不完，夜市旁就有大型停車空地超方便，開幕期間將發放免費消費券、火舞特技秀等限定活動。彰化「田中秧夜市」地址位在田中鎮興工路300號 ，距離火車站徒步約10分鐘，沿用「鐵支路夜市」舊址佔地4000坪的空地重新規劃，並且集結了北中南超狂的神級攤位，打造全新特色夜市。現場除了有各式各樣的人氣夜市美食，還有特色文創攤位、親子同樂空間，以及超好拍的打卡景點。「田中秧夜市」營業時間為每週一、四，夜市旁就有「免費汽機車停車場」，不管開車、騎車都不用痛苦找車位，夜市預計將在7/2、7/6開幕日推出限定活動，當日19時30分發放免費消費券，還有精彩火舞特技秀。