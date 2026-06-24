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▲梅西親自參與葡萄酒誕生過程，推出GOAT系列酒款。（圖 /梅西 Instagram）

阿根廷傳奇球王梅西（Lionel Messi）即將迎來39歲生日，並以生涯累積 18 顆進球數登頂世界盃歷史進球王寶座 。台中知名文創團隊「鑫羿文創」，因對梅西的熱愛，歷經一年多的層層溝通與努力，終於成功取得瑞士酒廠與梅西團隊的官方授權，將梅西親自挑選、打造的高端葡萄酒「Lionel Messi 10 GOAT系列酒款」獨家引進台灣 ！鑫羿文創團隊表示，全台首批僅限量 480 瓶，特別選在梅西生日當酸天對外宣布販售，邀請全台粉絲一同舉杯為球王的世足傳奇表現熱烈喝采 。業者表示，私底下對紅酒情有獨鍾的梅西曾透露，自己深受瑞士頂級酒莊「Château Constellation」職人精神的感動 。該酒莊堅持手工釀造，並引阿爾卑斯山的純淨水源灌溉，孕育出層次馥郁的迷人香氣 。為了精準傳遞這份真實品味，梅西更親自參與本次的釀造計畫，從中挑選出三款他個人最愛的臻釀 ，分別是果香清爽的約翰尼斯堡白葡萄酒、散發酸甜迷人風味的黑皮諾桃紅酒，而帶有細緻氣泡的黑皮諾氣泡桃紅酒，更一舉榮獲 2026 年全球頂級黑皮諾（Pinot）葡萄酒大賽銀牌獎，實力與品味兼具 。「Lionel Messi 10 GOAT」系列酒款，首批限量 480 瓶，原價 3,000 元，配合世足盛事活動價2,280 元，將於7 月 6 日早上 11 點起限量發售。鑫羿文創表示，想要一品足球界 GOAT 梅西同款品味的球迷，可至鑫羿文創授權的經銷通路與全台超商洽詢。