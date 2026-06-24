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▲巴西隊在總教練安切洛蒂（Carlo Ancelotti）調整陣容後，進攻端呈現截然不同的風貌。（圖／美聯社／達志影像）

▲蘇格蘭隊目前處於歷史性的晉級邊緣。儘管戰力不如巴西，但總教練史蒂夫·克拉克（Steve Clarke）深知，若能守住防線並將分差控制在一個球以內，球隊極大機率能以最佳第三名的身份挺進32強。（圖／美聯社／達志影像）

▲近期狀態火燙的維尼修斯被看好能持續進球。（圖／美聯社／達志影像）

2026年美加墨世界盃小組賽C組最後一輪激戰將於台灣時間6月25日凌晨6點（當地時間6月24日晚間）在邁阿密硬石體育場登場。已手握4分積分的奪冠熱門巴西隊，將迎戰目前積3分的蘇格蘭隊。由於首戰被逼平，巴西仍要為分組第一、避開別組強敵而努力，專家預測球隊應該會全力搶勝，有望大勝對手，另外目前炎熱的氣候也有可能助攻這支「森巴軍團」。巴西隊在總教練安切洛蒂（Carlo Ancelotti）調整陣容後，進攻端呈現截然不同的風貌。上一戰對陣海地時，馬特烏斯·庫尼亞（Matheus Cunha）的先發讓巴西隊前場跑動更為靈活，搭配維尼修斯（Vinicius Junior）的高速突破，展現了強大的威脅性。國外媒體《COVERS》專家Sam Farley，根據多項分析預測，邁阿密當地高達攝氏30度以上（華氏85度）的高溫，將是巴西隊的一大優勢。這對並不習慣炎熱氣候的蘇格蘭隊體能構成嚴峻考驗，防線核心安迪·羅伯森（Andy Robertson）等資深後衛恐將難以應對巴西邊路球員的疾速衝擊。體育博彩分析師普遍預測，巴西有極高機率以2：0或3：0等比分勝出。蘇格蘭隊目前處於歷史性的晉級邊緣。儘管戰力不如巴西，但總教練史蒂夫·克拉克（Steve Clarke）深知，若能守住防線並將分差控制在一個球以內，球隊極大機率能以最佳第三名的身份挺進32強。蘇格蘭目前的戰術隱憂在於進攻端的匱乏，兩場比賽僅攻進1球。各界預測，蘇格蘭將採取極度保守的「大巴陣」，力求保住不失球，並寄望史考特·麥克托米奈（Scott McTominay）的遠射或偶發性的反擊創造驚喜。《COVERS》認為巴西將佔據絕對優勢，預測比分為 2：0 或 3：0。看好巴西以讓分盤（-1.5球）獲勝。目前看起來2：0是最有可能的比分。巴西隊兩場比賽的射門次數都沒能達到兩位數。對上摩洛哥時，他們顯得毫無威脅；即使是面對實力遠遜於他們的海地隊，他們也只有9次射門，中場缺乏創造力，這很可能成為他們今夏無法一路走到最後的原因。蘇格蘭隊教練克拉克似乎鐵了心不讓勞倫斯·尚克蘭（Lawrence Shankland）先發，他是一位極具威脅的射手。沒有他，球隊就嚴重缺乏一位終結能力出色的前鋒，過於依賴斯麥克托米奈的靈感。蘇格蘭的目標是打成平手，並儘可能降低巴西淨勝球，以增加晉級下一輪的幾率。近期狀態火燙的維尼修斯被看好能持續進球；庫尼亞在上場梅開二度後，也成為各家網站鎖定的進球熱門人選。巴西隊傳來好消息，傳奇球星內馬爾（Neymar）已回歸訓練並可望替補上陣，儘管拉菲尼亞（Raphinha）因傷缺陣，但陣容深度依舊遠勝對手。蘇格蘭隊方面，蒂爾尼（Kieran Tierney）雖有抽筋狀況但預計能正常出賽，球隊能否頂住森巴軍團的前半場攻勢，將決定比賽走向。