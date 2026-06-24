不少人年少輕狂時申請Gmail，信箱名稱可能充滿中二感、遊戲ID，甚至早已不符合現在工作或社交使用情境。過去Gmail一旦建立就改不了，若想換掉尷尬帳號，只能重新申請新信箱，不過Google已更新官方說明，現在可將原本以@gmail.com結尾的Google帳戶電子郵件地址，變更為新的@gmail.com地址。《NOWNEWS》記者實際登入已經可以修改，若進入設定頁後沒有「變更Google帳戶電子郵件地址」，代表該帳號目前可能還無法使用。
Gmail終於能改地址
這次變更指的是Google帳戶主要電子郵件地址，也就是@gmail.com前方的使用者名稱，不是寄信時顯示在收件者眼中的姓名，在符合資格、名稱未被使用的情況下，改成新Gmail地址，變更後，舊Gmail地址不會消失，而是會被設為備用電子郵件地址。寄到新、舊地址的信件都會進入同一個Gmail收件匣，帳戶中的Google相簿、Google雲端硬碟、Gmail郵件、YouTube等資料也不會因此被刪除。
Gmail修改步驟一次看
使用者可透過電腦前往Google帳戶設定頁，依序點選「個人資訊」、「電子郵件」、「Google帳戶電子郵件」，接著查看是否出現「變更Google帳戶電子郵件地址」選項。
若有看到該選項，就可以輸入想使用的新使用者名稱。系統會檢查該名稱是否可用，確認後再點選「變更電子郵件地址」、「是，我要變更電子郵件地址」，並依照畫面指示完成操作。完成後，Google帳戶會顯示新的Gmail地址，原本的舊地址則會成為備用地址。
若沒有看到修改選項怎麼辦？
Google提醒，功能採逐步推出，因此若設定頁沒有出現「變更Google帳戶電子郵件地址」，就代表目前還不能修改，使用者只能等待後續開放。此外，公司、學校或其他機構管理的Google帳戶，若要變更電子郵件地址，通常需要聯絡管理員。
修改前先注意這5件事
Gmail地址不是想改就能一直改
Google說明，每12個月只能建立一次新的@gmail.com帳戶電子郵件地址，且同一個Google帳戶最多只能新建3個@gmail.com地址，等於加上原本的舊地址，最多可同時具備4個地址。
舊Gmail地址無法刪除
Google表示，舊地址會保留為備用地址，即使刪除Google帳戶，其他人也不能使用該舊地址建立新帳號。
新舊地址都能登入Google服務，也都能收信
日後使用者可用新、舊Gmail地址登入Gmail、Google地圖、YouTube、Google Play、Google雲端硬碟等服務。
部分舊資料仍可能顯示舊地址
變更後Google產品會顯示新地址，但變更前建立的Google日曆活動等項目，仍可能保留舊電子郵件地址。
修改前最好先備份資料
Google提醒，若使用Chromebook、「使用Google帳戶登入」第三方網站，或透過Chrome遠端桌面連線，變更地址前要先確認可能影響；部分App設定也可能重設。
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這次變更指的是Google帳戶主要電子郵件地址，也就是@gmail.com前方的使用者名稱，不是寄信時顯示在收件者眼中的姓名，在符合資格、名稱未被使用的情況下，改成新Gmail地址，變更後，舊Gmail地址不會消失，而是會被設為備用電子郵件地址。寄到新、舊地址的信件都會進入同一個Gmail收件匣，帳戶中的Google相簿、Google雲端硬碟、Gmail郵件、YouTube等資料也不會因此被刪除。
使用者可透過電腦前往Google帳戶設定頁，依序點選「個人資訊」、「電子郵件」、「Google帳戶電子郵件」，接著查看是否出現「變更Google帳戶電子郵件地址」選項。
若有看到該選項，就可以輸入想使用的新使用者名稱。系統會檢查該名稱是否可用，確認後再點選「變更電子郵件地址」、「是，我要變更電子郵件地址」，並依照畫面指示完成操作。完成後，Google帳戶會顯示新的Gmail地址，原本的舊地址則會成為備用地址。
若沒有看到修改選項怎麼辦？
Google提醒，功能採逐步推出，因此若設定頁沒有出現「變更Google帳戶電子郵件地址」，就代表目前還不能修改，使用者只能等待後續開放。此外，公司、學校或其他機構管理的Google帳戶，若要變更電子郵件地址，通常需要聯絡管理員。
Gmail地址不是想改就能一直改
Google說明，每12個月只能建立一次新的@gmail.com帳戶電子郵件地址，且同一個Google帳戶最多只能新建3個@gmail.com地址，等於加上原本的舊地址，最多可同時具備4個地址。
舊Gmail地址無法刪除
Google表示，舊地址會保留為備用地址，即使刪除Google帳戶，其他人也不能使用該舊地址建立新帳號。
新舊地址都能登入Google服務，也都能收信
日後使用者可用新、舊Gmail地址登入Gmail、Google地圖、YouTube、Google Play、Google雲端硬碟等服務。
部分舊資料仍可能顯示舊地址
變更後Google產品會顯示新地址，但變更前建立的Google日曆活動等項目，仍可能保留舊電子郵件地址。
修改前最好先備份資料
Google提醒，若使用Chromebook、「使用Google帳戶登入」第三方網站，或透過Chrome遠端桌面連線，變更地址前要先確認可能影響；部分App設定也可能重設。