「再一局就好！」曾陪伴無數七、八年級生成長的經典 Flash 小遊戲《敲鞋跟》（Heel Drop／カカトオトシ），近日在 Threads 再度掀起討論。一名網友分享「手機可以玩這個欸」，短短幾小時就吸引超過7千人按讚，許多網友瞬間陷入童年回憶，直呼「以前放學都在玩」、「我都故意敲到腳」、「現在竟然手機也能玩」。
《敲鞋跟》是什麼？Flash黃金年代的經典小遊戲
《敲鞋跟》是一款誕生於 Flash 網頁遊戲盛行時期的休閒小遊戲，過去常出現在遊戲天堂等網站，不需要下載，只要打開瀏覽器就能免費遊玩，是不少人學生時代電腦課、放學回家必玩的經典作品之一。
所謂 Flash，是2000年代最流行的網頁動畫與遊戲技術，當時從《黃金礦工》、《森林冰火人》、《企鵝餐廳》到《敲鞋跟》等作品，幾乎都是以 Flash 製作。雖然 Adobe 已於2020年底正式停止支援 Flash，但近年不少經典遊戲陸續被移植為 HTML5 版本，讓玩家不用安裝外掛，也能直接透過電腦、平板甚至手機瀏覽器重新遊玩。
玩法超簡單 卻讓無數人玩到停不下來
《敲鞋跟》的玩法十分直觀，玩家需要控制鐵鎚，將高跟鞋鞋跟一節一節敲短，讓鞋跟逐漸降低高度，同時維持鞋子的平衡。隨著關卡推進，高跟鞋款式會越來越複雜，鞋跟也變得更細、更高，玩家必須精準掌握敲擊位置與力道，一旦敲偏導致鞋子傾斜，或是不小心敲到人物腳跟，就會直接失敗，必須重新挑戰。
看似只是滑鼠點擊的小遊戲，實際玩起來卻相當考驗手眼協調，也因此讓不少玩家一玩就是好幾十分鐘。《NOWNEWS今日新聞》記者今天也實際體驗這個小時候常玩的遊戲，真的非常舒壓，適合上班空檔或旅遊通勤時刻，但小心玩到停不下來。
為什麼會紅？「簡單到人人會玩，困難到人人想破關」
《敲鞋跟》之所以能成為經典，最大的魅力就在於「規則一秒懂，卻很難玩好」。沒有複雜操作、不需要教學，也沒有劇情門檻，只要點擊滑鼠就能開始遊戲，因此男女老少都能快速上手，但想要一路過關卻沒有那麼容易，稍有失誤就前功盡棄，讓玩家總會忍不住想著「再玩一局」。
這種簡單卻容易上癮的設計，也讓《敲鞋跟》成為當年 Flash 遊戲最具代表性的作品之一。如今這款陪伴許多人長大的經典小遊戲，再次透過手機瀏覽器回到玩家眼前，也讓不少人笑說「原本只是想懷念一下，結果一玩又停不下來。」
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《敲鞋跟》是一款誕生於 Flash 網頁遊戲盛行時期的休閒小遊戲，過去常出現在遊戲天堂等網站，不需要下載，只要打開瀏覽器就能免費遊玩，是不少人學生時代電腦課、放學回家必玩的經典作品之一。
所謂 Flash，是2000年代最流行的網頁動畫與遊戲技術，當時從《黃金礦工》、《森林冰火人》、《企鵝餐廳》到《敲鞋跟》等作品，幾乎都是以 Flash 製作。雖然 Adobe 已於2020年底正式停止支援 Flash，但近年不少經典遊戲陸續被移植為 HTML5 版本，讓玩家不用安裝外掛，也能直接透過電腦、平板甚至手機瀏覽器重新遊玩。
《敲鞋跟》的玩法十分直觀，玩家需要控制鐵鎚，將高跟鞋鞋跟一節一節敲短，讓鞋跟逐漸降低高度，同時維持鞋子的平衡。隨著關卡推進，高跟鞋款式會越來越複雜，鞋跟也變得更細、更高，玩家必須精準掌握敲擊位置與力道，一旦敲偏導致鞋子傾斜，或是不小心敲到人物腳跟，就會直接失敗，必須重新挑戰。
看似只是滑鼠點擊的小遊戲，實際玩起來卻相當考驗手眼協調，也因此讓不少玩家一玩就是好幾十分鐘。《NOWNEWS今日新聞》記者今天也實際體驗這個小時候常玩的遊戲，真的非常舒壓，適合上班空檔或旅遊通勤時刻，但小心玩到停不下來。
《敲鞋跟》之所以能成為經典，最大的魅力就在於「規則一秒懂，卻很難玩好」。沒有複雜操作、不需要教學，也沒有劇情門檻，只要點擊滑鼠就能開始遊戲，因此男女老少都能快速上手，但想要一路過關卻沒有那麼容易，稍有失誤就前功盡棄，讓玩家總會忍不住想著「再玩一局」。
這種簡單卻容易上癮的設計，也讓《敲鞋跟》成為當年 Flash 遊戲最具代表性的作品之一。如今這款陪伴許多人長大的經典小遊戲，再次透過手機瀏覽器回到玩家眼前，也讓不少人笑說「原本只是想懷念一下，結果一玩又停不下來。」