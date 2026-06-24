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黃大煒日前於夏威夷驟逝，與其相伴31年的女友Vicky（趙濰佳）不僅無法見到摯愛最後一面，今（24）日更遭爆企圖將黃大煒的版稅收益帳戶改至自己名下，導致兩人感情生變。對此，稍早Vicky回應《NOWNEWS今日新聞》：「不實消息。」強調這是犯法的，且詞曲版權本來就只能黃大煒帳戶取得，即使是老婆也無權獲得，更何況雙方並無婚姻關係。對於漫天謠言，正努力抗癌的Vicky更忍不住悲嘆：「我已開始後悔自己為何要治病？」黃大煒去年搬回夏威夷和姊姊同住，今遭週刊爆料因Vicky想偷改版權收款帳戶，並轉到自己名下，導致兩人發生激烈爭執。對此，Vicky稍早駁斥爆料內容，強調是不實消息，「我怎麼可能可以私下改帳戶呢？詞曲版權本來就只能黃大煒帳戶取得，就算我是黃大煒的老婆也無權獲得。」另外Vicky也透露，黃大煒與環球音樂的版權合約已簽了26年，且仍延續中。而Vicky更表示與環球音樂通過電話，再次確認黃大煒的詞曲版權仍在環球國際版權公司，她無奈說：「環球版權和我及黃大煒都不會犯法的，我怎麼可能私改版稅帳戶？我沒有權利，環球版權也不可能會同意的！是犯法的！」自黃大煒離世後，Vicky便遭外界質疑並指控意圖爭奪遺產，如今又被造謠想偷改版權收款帳戶，對於各種謠言，她不禁悲喊：「我已開始後悔自己為何要治病？」狀態讓人擔心。▲面對摯愛黃大煒離世、漫天謠言，Vicky（左）不禁悲喊：「我已開始後悔自己為何要治病？」狀態讓人擔心。（圖／Vicky臉書）