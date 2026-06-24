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▲黃露瑤雖然在劇中使壞，但是內心其實很忐忑。（圖／台視提供）

黃露瑤在《寶島西米樂 守護》中飾演媽媽桑，卻因為用到許瀞菱給的假藥差點毀容，為了替女兒贖罪，陳文山下跪道歉。黃露瑤笑說在拍這場戲時其實超緊張，還要把咖啡淋在陳文山頭上，壓力破表。黃露瑤曾表示，為了角色勾引陳文山，已經讓她緊張無比，這次更要在劇中羞辱大前輩，讓她整個人壓力爆棚。黃露瑤苦笑說：「我是一個不太會與人有衝突的人，更何況倒咖啡在文山哥前輩頭上。」因此拍攝時內心十分的糾結，隨即感到膝蓋發軟，黃露瑤直呼：「我彩排時頭很暈，想跟著大家一起跪下！開拍前告訴自己絕對不能NG，減少大家受苦的時間。」另一方面，黃露瑤坦言對於角色相當心疼，她表示：「豔紅因為特殊的職業身分不斷遭受刁難與陷害，當她發現善良無法換來友善，只能選擇用強硬的方式武裝自己，因為她必須在這條街上生存下去。」雖說黃露瑤拍攝前給自己不少心理建設，陳文山還是看出她內心的不安，因此除了拍攝前主動與對手演員溝通，陳文山大方表示：「我也會請對方無需顧慮其他因素放開來演。」陳文山透露，在劇中挨巴掌和被潑水，都已經是家常便飯的事，但是咖啡倒是第一次經歷。因擔心咖啡的污漬留在戲服上，不方便整理，拍攝時透過控制頭擺的角度，讓咖啡從臉上流進襯衫裡，但是沒想到冷咖啡再加上攝影棚內的冷氣，當咖啡順著頸部往下滑的同時，陳文山便開始起雞皮疙瘩，他笑說：「就像有蟲爬上身體的感覺，我是很怕癢的人，差一點就沒忍住要笑場了！」拍攝過程中，黃露瑤也一直掛念著大家的身體狀況，時不時確認幾位前輩跪得累不累，導演一喊卡，第一時間把大家扶起來。