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鬼塚虎宣布脫離亞瑟士！分拆原因官方全說了

將拆分旗下品牌鬼塚虎（Onitsuka Tiger）業務，由全資子公司「OT Group」當作全球總部，並承接所有鬼塚虎的銷售、製造等業務

▲鬼塚虎（Onitsuka Tiger）業務未來將由全資子公司「OT Group」處理，並承接所有鬼塚虎的銷售、製造等業務。（示意圖／台灣鬼塚虎onitsukatiger.com.tw）

但拆分最大原因在於希望賦予「品牌發展自主權」，在2023年曾發生鬼塚虎退出美國市場地區，部分原因在於美國亞瑟士管理階層與鬼塚虎經營方針產生衝突，未來分開後可避免兩者在「時尚」與「運動」的資源與方向上產生拉扯

鬼塚虎從運動鞋變潮流精品！最強鞋王股價飆漲10倍

在同期的Nike營業利益率只有12%，adidas也只有10%，但鬼塚虎竟高達38%，財報利潤結構更像是奢侈品牌，從過去普通的運動品牌，已經晉升為精品潮流品牌。

▲亞瑟士過去在Nike、adidas等大牌稱霸的時代較不受大眾關注，不過近年靠著鬼塚虎逆勢崛起，股價年年飆漲，在過去5年上漲近10倍，利潤更創下歷年新高。（圖／ASICS臉書）

鬼塚虎、亞瑟士差在哪？曾銷聲匿跡：24年前復活變復古王者

日本知名運動鞋品牌「鬼塚虎（Onitsuka Tiger）」近年來聲勢大漲，以復古風格稱霸全球，更帶動亞瑟士（ASICS）股價在5年內飆漲10倍。，也能讓品牌地位更鞏固與凸顯。綜合外媒報導，亞瑟士（ASICS）於6月10日突然宣布，，社長將由亞瑟士副社長兼鬼塚虎公司負責人庄田良二擔任，該項計畫將於明（2027）年1月1日正式生效。鬼塚虎與亞瑟士分拆後，亞瑟士仍會保留股東身分，，品牌也更能靈活地進行全球展店與行銷布局，讓品牌價值能更凸顯出來。據了解，鬼塚虎（Onitsuka Tiger）是由日本球鞋教父鬼塚喜八郎於1949年所創立的品牌，也是球鞋品牌亞瑟士（ASICS）的前身，而亞瑟士過去在Nike、adidas等大牌稱霸的時代較不受大眾關注，不過近年靠著鬼塚虎逆勢崛起，股價年年飆漲，在過去5年上漲近10倍，利潤更創下歷年新高。截至2025年12月，鬼塚虎在一年中營業利益率高達38%，並是亞瑟士五個核心產品線中的最高，主要受惠於歐洲市場強勁發展及訪日旅客激增。值得一提的是，鬼塚虎、亞瑟士皆是由日本球鞋教父鬼塚喜八郎於1949年構思出來的品牌，兩者在1977年合併，並將公司更名為「亞瑟士集團（Asics Co.） 」。不同於亞瑟士以高科技專業運動機能聞名，鬼塚虎主打復古時尚與日常穿搭，雖然在1977年後一度銷聲匿跡，但在2002年再度以復古潮鞋王者重出江湖，並出現爆炸性成長，成為新一代吸金球鞋。鬼塚虎旗下鞋款如MEXICO 66等在國際上爆紅，其主打流線型的俐落設計，並以充滿前衛感的金屬亮面爆紅，加上優質的舒適度深受眾人喜愛，近年更跨足精品時尚市場，在2023年強勢進軍米蘭時裝週，更於2024年秋冬大秀登場，成功轉型為橫掃時裝週的高端潮牌。