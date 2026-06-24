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2026世界盃32強怎麼誕生的？規則一次看

每組的前2名可以直接晉級32強，也就是24支隊伍，剩餘的8支隊伍將會從每個小組第三名擇優選出。

這8支隊伍將「會先比小組賽總積分」，如果積分相同的話就會比「總淨勝球差」

總計會有各小組前2名（12組共24隊）+各小組第3名擇優（12隊取8隊）來組成32強淘汰賽陣容。

▲2026世界盃擴大48國參賽，32強如何決定誰晉級一圖看懂！（圖/Gemini AI/記者張嘉哲監製）

A組/墨西哥確定晉級32強

地主國墨西哥以2連勝奪下6分的積分率先出線確定晉級32強

▲地主國墨西哥以2連勝奪下6分的積分率先出線確定晉級32強，南韓踢贏南非出線，爆冷輸球則可能落入第三擇優。（圖/Google世界盃賽果）

B組/無確定國家晉級或淘汰

但按照戰績來看，不管哪隊輸球，兩隊應該至少都能保住小組第二

▲加拿大、瑞士第三輪小組賽碰頭，不過因為積分加上淨勝球關係，基本上前二位置都已經被他們卡位，波赫跟卡達就是拼小組第三擇優。（圖/Google世界盃賽果）

C組/海地確定淘汰

海地連續2敗已經確定無緣32強淘汰

摩洛哥及巴西將會攜手以分組前兩名進入32強，但萬一巴西爆冷踢輸蘇格蘭，就變成蘇格蘭晉級

▲巴西跟摩洛哥最有可能攜手在C組出線，但如果巴西爆冷踢輸蘇格蘭，將會落入小組第三還要擇優比較；而海地因為二連敗積分0分已經確定淘汰。（圖/Google世界盃賽果）

D組/美國確定晉級、土耳其確定淘汰

美國在取得2連勝之後以6分的積分早早晉級32強，澳洲、巴拉圭都以3分積分並列第二，土耳其二連敗則是確定淘汰

▲美國搶先取得2連勝確定晉級，土耳其則是二連敗確定已經淘汰，第三輪澳洲對陣巴拉圭誰贏球誰晉級。（圖/Google世界盃賽果）

E組/德國確定晉級

目前走勢看好象牙海岸直接踢贏庫拉索拿到小組第二晉級，厄瓜多最終戰遇上德國恐怕凶多吉少，晉級機會較低

▲E組德國二連勝確定晉級32強；這組目前走勢明朗，看好象牙海岸直接踢贏庫拉索拿到小組第二晉級，厄瓜多最終戰遇上德國恐怕凶多吉少，晉級機會較低。（圖/Google世界盃賽果）

F組/突尼西亞確定淘汰

沒意外在第三輪荷蘭可以擊敗突尼西亞最先出線；最關鍵就是日本以及瑞典這戰，誰贏誰晉級

▲F組競爭非常白熱化積分非常接近，不過突尼西亞因為二連敗已經確定淘汰，預估荷蘭第三輪踢贏突尼西亞出線；日本瑞典大戰誰贏誰晉級，輸方落入小組第三擇優。（圖/Google世界盃賽果）

G組/無確定國家晉級或淘汰

如果埃及能踢贏伊朗就確定出線；同時紐西蘭在這場一定要全力取勝才有機會逆轉出線

▲G組如果埃及能踢贏伊朗就確定出線，同時紐西蘭也要力拼踢贏比利時才有晉級可能，是目前還很不確定的組別。（圖/Google世界盃賽果）

H組/無確定國家晉級或淘汰

西班牙沒意外踢贏烏拉圭直接將其淘汰順利晉級；維德角跟沙烏地阿拉伯誰贏誰就晉級

▲西班牙沒意外踢贏烏拉圭直接將其淘汰順利晉級，維德角跟沙烏地阿拉伯誰贏誰就晉級，維德角是否能再創奇蹟就看第三輪比賽。（圖/Google世界盃賽果）

I組/挪威、法國確定晉級

法國跟挪威兩隊都在小組賽2連勝取得6積分確定晉級32強

▲法國跟挪威兩隊都在小組賽2連勝取得6積分確定晉級32強，塞內加爾、伊拉克兩隊都是2連敗，第三輪小組賽又剛好碰頭，只能拼小組第三擇優，該組沒有懸念。（圖/Google世界盃賽果）

J組/阿根廷確定晉級

J組第二就要看奧地利、阿爾及利亞之爭，誰贏球就誰晉級。

▲阿根廷二連勝確定晉級，約旦積分0分第三輪又遇到阿根廷，高機率直接被淘汰；奧地利及阿爾及利亞誰贏球誰出線。（圖/Google世界盃賽果）

K組/哥倫比亞確定晉級

除非剛果贏球且大比分，否則葡萄牙依舊穩穩小組第二晉級

▲哥倫比亞在稍早取得第二勝後確定晉級32強，該組懸念也不大，除非剛果最終場大比分贏球，否則葡萄牙不是小組穩穩第二出線。（圖/Google世界盃賽果）

L組/巴拿馬確定淘汰

▲巴拿馬二連敗加上第三輪將對上英格蘭，基本上出線無望，目前看好英格蘭擊敗巴拿馬小組第一出線；迦納跟克羅埃西亞則是誰贏誰晉級。（圖/Google世界盃賽果）

2026世界盃小組賽第二輪終於踢完了！馬不停蹄從明（25）日起小組賽第三輪持續開賽，不過在此之前，已經有7個國家已經確定晉級32強，包括阿根廷、德國、美國、法國、挪威、哥倫比亞、墨西哥等。《NOWNEWS》也特別整理2026世界盃小組賽最新成績、提前晉級或淘汰國家名單，各組第三輪賽事分析，讓球迷一文看懂目前哪支球隊能夠進到32強。今年的世界盃，小組賽階段一共擴展到48支球隊分為12個小組、每組4隊，在第一輪小組賽結束之後，增加了32強淘汰賽輪次，，就是「總進球數」減去「總失球數」之差，越高者排越前面，如果真的總淨勝球差還是一樣，後面依序比較項目為「總進球數」>「公平競賽積分」>「FIFA世界排名」，，南韓目前則以積分3分排列第二；捷克及南非則是積分1分並列第三。這組關鍵在誰第三戰拿下勝利就有機會出線，南韓踢贏南非穩穩晉級，如果爆冷輸給南非，將會落居分組第三，積分只有3分跟其他組擇優比較也是有淘汰危險的！這組目前由加拿大、瑞士都以4分積分並列第一，波赫及卡達則是積分1分並列第三，小組賽第三輪加拿大、瑞士碰頭，誰贏誰就是小組第一，，變數就是波赫對上卡達誰來爭取小組賽第三名位置，可以跟其他組第三名來拼擇優晉級。目前巴西、摩洛哥4分積分並列第一，蘇格蘭以3分暫列第三，，在第三輪小組賽事中，在沒有爆冷的情況下，，巴西還要跟其他小組第三名擇優比較。，這組關鍵就在第三輪澳洲、巴拉圭之戰一定會非常激烈，誰贏誰就晉級，如果踢和，澳洲就會以淨勝球0球贏過巴拉圭-2晉級，巴拉圭積分才3分去拼擇優仍面臨淘汰危機。德國同樣取得2連勝之後確定晉級32強，目前象牙海岸3分排名第二，厄瓜多以及庫拉索都是1分，，但假如象牙海岸爆冷輸球，庫拉索將會變成小組第二晉級，象牙海岸則會落入小組第三擇優比較。這組競爭非常白熱化，除了突尼西亞確定2連敗淘汰之外，日本及荷蘭都是積分4分並列第一、瑞典3分緊追在後。，瑞典有一定要贏球的壓力，肯定相當精彩！埃及以4分積分暫列第一，伊朗及比利時連續踢和兩場，積分2分並列第二，紐西蘭則只有1分排在第四，這組在本屆世界盃常常踢出和局的比賽，第三輪小組賽非常關鍵，，如果比利時贏球就能跟埃及手牽手晉級，伊朗雖然落入第三，但積分2擇優淘汰機率也是偏高。這組的狀況跟G組非常類似，西班牙4分暫居第一，烏拉圭、維德角2分並列第二，沙烏地阿拉伯僅1分暫居第四，，假設沙烏地阿拉伯贏球，不管是哪隊積分只有2分擇優淘汰機率偏高。，塞內加爾、伊拉克兩隊都是2連敗，第三輪小組賽又剛好碰頭，即便贏了也只能以積分3分屈居第三，且不只要贏球還要大比分，只有機會跟其他小組第三擇優爭名額。阿根廷在梅西兩場狂轟5球下二連勝早早晉級32強，奧地利、阿爾及利亞積分3分並列第二；約旦二連敗基本上確定淘汰，第三輪又遇到阿根廷勝率不高，哥倫比亞二連勝積分6分確定晉級32強，葡萄牙以4分積分暫列第二，剛果1分、烏茲別克0分位居三、四名，第三輪賽事葡萄牙就算輸給哥倫比亞，積分依然有4分，，即便落入第三，積分4分仍有擇優巨大優勢晉級，該組懸念也不大。最後一組由英格蘭、迦納都以4分暫居第一，克羅埃西亞3分暫列第三，巴拿馬二連敗加上第三輪將對上英格蘭，已經確定淘汰，目前看好英格蘭擊敗巴拿馬小組第一出線；迦納跟克羅埃西亞則是誰贏誰晉級。