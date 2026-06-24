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▲中國新人海底撈火鍋婚宴（圖／截自微博）

▲中國新人海底撈火鍋婚宴（圖／截自微博）

中國年輕人掀起「反傳統婚禮」風潮，告別動輒數十萬的豪華宴席，轉而追求個性化、低成本的婚慶體驗。陝西渭南近日就有一對新人大膽創新，直接在連鎖火鍋名店「海底撈」舉辦婚宴，30桌席次招待逾300名親友一起涮火鍋慶祝，總花費僅約人民幣2.4萬元（約新台幣11萬元），平均每桌僅約新台幣3,700元，消息在網路上迅速瘋傳，被視為中國年輕世代追求個性化、低成本婚禮的全新潮流。據新娘高女士向中國媒體透露，婚禮於本月16日舉行。她表示，早前在網路上看到有人在海底撈辦婚禮的短片，覺得氣氛超好，加上自己希望婚禮新穎有趣，不希望賓客感到侷促，於是決定大膽嘗試。高女士也大讚海底撈的場地安排相當靈活，店內設有4人、6人及10人等不同規格的餐桌，排位時可以彈性調整，完美解決了傳統圓桌「被迫和陌生人同坐一桌」的尷尬場面。更難得的是，雙方家長都非常開明，高女士的父親一向放手讓她自己做決定，婆婆更是全力支持，直言：「只要小倆口開心，我兒媳婦才是主角。」承辦這場婚宴的海底撈渭南店大堂經理郭女士表示，這是店鋪首次承辦婚宴，全體員工在婚禮前一晚集體加班佈置場地，當日也提早到場備料。婚宴當天驚喜連連，海底撈員工特別安排了「一路生花」儀式，服務員列隊在走道兩旁，逐一向新人獻花並送上祝福；店方還加碼安排川劇變臉、巨型玩偶表演等助興節目，而且全部不收額外費用，讓現場笑聲不斷。郭女士感言：「這是新人一生中最重要的一天，我們一定全力以赴。」事實上，海底撈近年正積極布局中大型宴會市場。早在2025年，海底撈便已在深圳開設全國首家「宴會店」，店內設有可升降舞台及專業聲光設備，提供一站式婚宴、年會等場景客製化服務，顯示這類新潮隨性的聚會模式已逐漸從網路話題走向商業主流。