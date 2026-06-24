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蔣萬安滿意度微幅下滑至65.7％ 仍遠高於不滿意度26.3％

蔣萬安支持度達55.2％ 藍白支持者高度集中

台北市民進黨支持者也有45.3％看好蔣萬安當選

年底地方大選升溫，《震傳媒》今（24）日公布最新民調結果，蔣萬安六月份施政滿意度下降3.5個百分點到65.7％，整體滿意度仍高於不滿意度。另外，55.2%台北市民表示支持蔣萬安，27.5%支持代表民進黨的沈伯洋，雙方差距達27.7個百分點。值得注意的是，該民調也顯示，在台北市的民進黨支持者中，42.8%看好沈伯洋、45.3%看好蔣萬安，顯示沈伯洋在綠營內部的勝選信心仍有隱憂。根據《震傳媒》的最新民調，65.7%的台北市民表示滿意台北市長蔣萬安的施政，26.3%表示不滿意。相較今年一月民調，蔣萬安滿意度下降3.5個百分點，不滿意度則上升3.2個百分點，不過整體而言，滿意度仍明顯高於不滿意度。從政黨傾向來看，蔣萬安在藍白支持者中獲得高度肯定，95.5%的國民黨支持者、91.6%的民眾黨支持者表示滿意；民進黨支持者則有67.6%表示不滿意。不過值得注意的是，即使在民進黨支持者中，仍有24.9%對蔣萬安施政表示滿意；不偏任何政黨者也有69.0%表達滿意。另外，55.2%台北市民表示支持蔣萬安，27.5%支持代表民進黨的沈伯洋，雙方差距達27.7個百分點；至於選情看好度，70.9%受訪者看好蔣萬安，15.0%看好沈伯洋，差距更擴大至55.9個百分點。從支持度的政黨傾向來看，76.1%民進黨支持者支持沈伯洋，94.7%國民黨支持者及94.7%民眾黨支持者支持蔣萬安；不偏任何政黨者中，47.0%支持蔣萬安，10.2%支持沈伯洋，另有42.8%表示無意見。看好度方面，蔣萬安同樣在各項交叉分析中占優勢。93.7%國民黨支持者、93.7%民眾黨支持者看好蔣萬安，不偏任何政黨者也有65.0%看好蔣萬安。值得注意的是，在民進黨支持者中，42.8%看好沈伯洋，但有45.3%看好蔣萬安，顯示沈伯洋在綠營內部的勝選信心仍有隱憂。本次民調是由震傳媒出資委託山水民意研究股份有限公司執行，調查時間是2026年6月21日至6月22日，針對設籍台北市、年滿20歲的民眾為調查對象，透過CATI【電腦輔助電話訪問系統】進行電話訪問。【家戶】以訪問地區住宅電話用戶為抽樣架構；系統抽樣加尾2碼隨機方式抽出電話號碼。加權方式依內政部人口統計資料，進行地區、性別、年齡層、教育程度加權，以符合母體結構。成功完訪1,074人，在95%信心水準下，抽樣誤差約±2.99個百分點。