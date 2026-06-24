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巴西隊球迷久候的時刻終於到來！在邁阿密硬石體育場召開的賽前記者會上，巴西隊總教練安切洛蒂（Carlo Ancelotti）親自宣布，王牌球星內馬爾（Neymar）已從傷勢中完全康復，將被列入小組賽最後一輪對陣蘇格蘭隊的比賽名單。這位巴西足球的靈魂人物，將在時隔近三年後，再次披上國家隊戰袍出戰。現年34歲的內馬爾，自2023年10月17日在對陣烏拉圭的資格賽中遭受嚴重的左膝前十字韌帶（ACL）與半月板撕裂傷後，便告別賽場長達三年。儘管經歷了漫長的復健期，內馬爾仍展現了極強的職業素養，最終趕在2026年世界盃前夕重返國家隊陣容。安切洛蒂對於這位愛將的表現給予了極高評價：「內馬爾已經準備好了。過去這週他的訓練狀況非常出色，我們非常高興看到他歸隊。憑藉他的技術底蘊，他絕對能為球隊帶來關鍵幫助。」對於內馬爾在缺陣期間對年輕球員的指導，安切洛蒂感性表示：「即便他不上場，他的經驗與對比賽的知識也能幫助年輕一代成長。他目前的態度非常嚴肅且專注。」至於內馬爾的具體上場時間，安切洛蒂笑著表示他可以「玩」得很盡興，「他可以踢球，他狀況很好。雖然還未決定具體的出場時間，但預計會讓他先在場上活動約15分鐘，幫助他重拾比賽節奏，並為即將到來的淘汰賽階段做好準備。」這將是內馬爾在安切洛蒂執教「森巴軍團」時代的首次亮相。儘管巴西隊在小組賽前兩輪取得 1 勝 1 和的戰績，但內馬爾的復出無疑為球隊的進攻端注入了強心針。這不僅是巴西隊力拚小組第一的關鍵動能，更是全球球迷最引頸期盼的視覺饗宴。內馬爾在記者會上也展現出積極態度。這場對陣蘇格蘭的小組賽，不僅關係到巴西能否以分組龍頭身份挺進 32 強，更是巴西隊展現完整冠軍實力的指標戰役。隨著內馬爾這名「守護神」的回歸，巴西隊在邁阿密的硬石體育場已蓄勢待發。無論他最終上場多少時間，只要那熟悉的 10 號球衣再次出現在賽場上，對於渴望重奪世界盃榮耀的巴西球迷而言，這就是這屆賽事最令人振奮的消息。球迷們正屏息以待，這位傳奇巨星將如何以華麗的森巴舞步，為他的國家隊生涯寫下全新的傳奇篇章。