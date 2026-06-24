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黃世杰自爆：已經瘦了10公斤

民進黨桃園市長參選人黃世杰近日因貼出其「高中青澀照」，掀起網友討論。對此，民進黨立委王世堅王世堅今（24）日看到黃世杰年輕照片時直呼，「梁朝偉吧！真的嚇一跳，跟我現在認識的黃世杰不太一樣」；黃世杰則透露，當年的照片被討論，他實在受寵若驚，而他已經瘦了10幾公斤，再瘦下去，或許哪天有機會變回18歲的樣子。民進黨下午舉行中常會，針對黃世杰高中畢業照近來在網路社群上引發討論一事，王世堅受訪看到照片後直呼，「梁朝偉吧！真的嚇一跳，跟我現在認識的黃世杰不太一樣」；他笑稱，其實長相不是那麼重要，因為又不是要當電影明星，不管從事哪一途，歲月本來就會帶來一些風霜，「這是一定的」，但年輕有年輕的帥，老了以後，也是會有老了該有的樣態，所以沒有關係。看到自身年輕的照片，王世堅打趣說，那是被擴大了，沒有那麼胖，是嬰兒肥，「以前沒那麼胖，以前跟現在都差不多那個樣子，我有一個優點，就是提前老起來等」，不過，顏值如黃世杰者，也是有好處，他們年輕那麼帥，「黃世杰年輕的照片，確實對他很有幫助」。對於照片引起討論，黃世杰回應，謝謝很多網友關注他18歲的照片，從18歲到今天47歲了，將近30年的時間，他脫下建中的制服到了美國念書，在完成學業後回到了台灣，有幸回到桃園服務，他很感激。黃世杰笑稱，如今當年的照片被討論，還有很多人說他帥，他實在受寵若驚，也很想說「年輕真好」，現在的他，是孩子的爸爸，想為桃園創造一個更好的未來，當年的制服已經穿不下了，但他的理想未曾改變，也跟大家透露，參選市長以來，他已經瘦了10幾公斤，再瘦下去，或許哪天有機會變回18歲的樣子，「我會持續努力打拚，也希望大家能夠一起關心桃園的公共事務，我們一起加油！」