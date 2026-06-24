我是廣告 請繼續往下閱讀

人氣女團TWICE成員定延今（24）日傳出將離開JYP，投身邊佑錫、姊姊孔昇妍的經紀公司VARO Entertainment，未來將除了歌手活動之外，也計畫同步發展演員事業，為此JYP娛樂對外回應，表示還在跟定延協商續約中。根據韓媒《OSEN》報導，定延近日與VARO Entertainment代表進行會面，雙方針對未來演藝事業發展方向進行深入交流，對此，VARO Entertainment也證實雙方曾碰面，但強調目前尚未決定是否簽署專屬合約，「確實有與定延見面，但目前還沒有確定簽約與否」。消息曝光後，現所屬公司JYP Entertainment也隨即回應，表示TWICE成員目前正處於合約續約協商階段，公司與成員們皆在尊重彼此意願的前提下進行認真討論，「待相關事宜確定後，將盡快向外界公布」。事實上，TWICE近年來逐漸朝多元發展邁進，其中成員金多賢已陸續跨足戲劇與電影領域，而定延也傳出有意跟進，希望兼顧歌手與演員身分。此次與VARO Entertainment接觸，也讓外界對她未來是否正式踏入戲劇圈充滿期待。值得一提的是，VARO Entertainment同時也是定延親姊姊孔昇妍目前所屬的經紀公司，孔昇妍近年憑藉多部戲劇作品累積穩定演技口碑，因此不少粉絲認為，若定延最終選擇加盟VARO，除了能獲得專業演員資源支援，也有機會在姊姊的陪伴下，開啟演藝生涯的新篇章。