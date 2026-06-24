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在2026年世界盃小組賽L組的一場焦點戰中，奪冠熱門英格蘭隊儘管全場佔據壓倒性優勢，卻未能攻破迦納隊的大門，最終以0：0悶平收場。然而，比賽中最具爭議的焦點並非英格蘭的進攻無力，而是比賽後段一次明顯的禁區犯規未判12碼罰球，讓迦納隊總教練奎羅斯（Carlos Queiroz）相當不滿，在賽後憤怒地諷刺：「VAR是跑去喝咖啡了嗎？」比賽進行至下半場第79分鐘，迦納隊發起反擊，前鋒阿杜（Adu）帶球殺入禁區，眼看就要形成單刀機會。此時，英格蘭後衛孔薩（Ezri Konsa）趕在阿杜射門前，以一個雙腳騰空的飛鏟動作攔截，直接將阿杜撞倒在地。雖然球最後彈出並造成越位，但慢動作重播顯示，孔薩該次鏟球完全未觸碰皮球，而是直接鏟在了阿杜的腳上，這在現代足球規則中無疑是一個明顯的犯規。然而，當值主審並未判罰，遠端的VAR視頻助理裁判也未進行任何介入，這場關鍵判決直接抹殺了迦納隊獲得12碼罰球甚至英格蘭後衛遭紅牌罰下的機會。對於這次關鍵誤判，曾在日職名古屋鯨魚執教過的迦納主帥奎羅斯在賽後記者會上難掩憤怒：「他們（英格蘭）運氣太好了。我看VAR肯定是去喝咖啡了吧！我也想去喝咖啡，但那是比賽規則嗎？那絕對是一個十二碼罰球，甚至應該是紅牌。」事實上，英格蘭轉播機構BBC也在賽後直言：「英格蘭球迷應該感到慶幸。」曾參與2010年世界盃決賽執法的資深裁判官達倫·坎（Darren Cann）亦公開指出：「作為前裁判，我認為那就是一次12碼，孔薩騰空鏟球且完全未觸球，動作完全失控。」連英格蘭傳奇球星魯尼（Wayne Rooney）在 BBC 的節目中也坦承：「我認為那是12碼。孔薩冒了太大的風險，他雙腳離地且並未碰到球，這是一個錯誤的判決。」BBC隨後在官網發起的「迦納是否該獲得十二碼？」民調中，高達 93% 的球迷選擇了「是」，顯示出此次判決與現場觀感落差極大。這場平局後，兩隊積分同為4分，英格蘭靠著淨勝球優勢暫居小組頭名。儘管英格蘭逃過一劫，但這場比賽中展現出的攻堅無力，加上極具爭議的VAR判決，已讓這支奪冠熱門隊伍的公信力大打折扣。對於圖赫爾（Thomas Tuchel）率領的這群三獅軍團而言，若想在淘汰賽走得更遠，顯然不能再指望裁判的「幸運」眷顧。