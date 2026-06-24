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蘇家父女聯手卡新北？江怡臻開噴：特權收割第一名

交通部日前准予捷運三鶯線營運，不過新北市府都還尚未收到公文，民進黨新北市長候選人蘇巧慧便率先發聲向外界報告好消息，這舉動惹得藍營集體不滿，怒批根本是在「高調搶功勞」。藍營對手李四川競辦主任、同時也是土樹三鶯在地議員的江怡臻氣炸開轟，捷運三鶯線不是蘇家父女的「政績提款機」，老爸在位時卡關，女兒選舉時收割，「妳們怎麼好意思」？江怡臻提到，過去這十年，新北團隊在蓋三鶯線時，過得有多辛苦、被中央刁難得有多慘？而最讓人憤怒的是，當時坐在行政院長位子上的，正是蘇巧慧立委的父親蘇貞昌！為了讓工程不中斷、保障市民權益，新北市政府曾多次向中央提出「財務計畫修正案」，希望中央能體恤基層，盡快調整經費補助。結果呢？「結果老爸蘇貞昌當閣揆，對新北錙銖必較。」江怡臻直言，在經費審核上，對新北市百般挑剔、審查極慢，對地方缺工缺料的痛苦冷眼旁觀，各項財務修正計畫在行政院各部會一躺就是幾年，非要拖到地方財政皮都掉了一層、頂著龐大赤字咬牙苦撐，而蘇巧慧立委在哪裡？有幫新北催過一次財務修正案和預算嗎？江怡臻痛批，當初「父女聯手」，一個在中央卡新北建設、卡預算、拖流程；另一個在地方不置一詞、裝聾作啞。結果現在，新北團隊靠著自己的骨氣，咬牙把三鶯線蓋好了、要通車了，中央一發公文，蘇巧慧倒是立刻變成了「第一名特權收割機」，難怪市民都在問：「老爸在位時卡關，女兒選舉時收割，妳們怎麼好意思？」