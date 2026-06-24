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▲針對補水時間是為了「商業牟利」的指控，因凡蒂諾展現了少見的嚴肅態度，強調有必要將事實說明清楚。（圖／美聯社／達志影像）

2026年北美世界盃賽事正如火如荼進行中，國際足球總會（FIFA）主席吉安尼·因凡蒂諾（Gianni Infantino）於近日接受訪問時，盛讚本屆賽事為「歷史上最成功的體育盛事」。然而，針對本屆賽事新導入、引發廣泛爭議的「補水時間（Hydration Break）」，因凡蒂諾也針對坊間「FIFA 為了增加商業廣告收入」的質疑，罕見做出正式澄清。因凡蒂諾在FIFA官方網站發布的談話中表示：「這屆賽事的規模超越了世界曾見過的任何東西。這不僅限於足球領域，即便放在所有體育賽事中比較，它也依然是歷史上最成功的活動。」本屆賽事於每場104場比賽的上、下半場各設置了3分鐘的「補水時間」，雖然初衷是為了讓選手在炎熱氣候下能及時補充水分，並讓教練團進行戰術調整，但此舉卻招致了極大批評。包括荷蘭後衛范戴克（Virgil van Dijk）在內的多位球員均公開表示，頻繁的中斷會破壞比賽節奏。此外，許多球迷更直指這項制度的背後動機不純，質疑FIFA是為了在飲水時間播放電視廣告，進而增加轉播權益外的額外商業收入。針對這項「商業牟利」的指控，因凡蒂諾展現了少見的嚴肅態度，強調有必要將事實說明清楚。「FIFA從飲水時間中完全沒有獲得任何額外利益。所有的商業合約在賽前都已談妥，對FIFA而言，並沒有所謂的『額外收入』。」他進一步解釋了設置該機制的「體育公平性」初衷：「設置捕水時間純粹是出於運動科學的需求。我們必須確保所有隊伍在公平條件下競爭。如果有些比賽因為氣溫高而有調整戰術的空檔，但其他氣溫較低的比賽卻沒有，這是不公平的。為了確保全賽事的一致性，我們選擇在每一場比賽都設置飲水時間。」對於球迷與球員的負面觀感，因凡蒂諾則嘗試從正面角度解讀，他認為在比賽強度日益增加的今天，選手們在休息後反而能發揮出更高的水準，這對於提升比賽後半段的精彩程度或許有正面助益。儘管FIFA官方力挺這項政策，但這場關於「補水時間」是否有必要存在的爭論，恐怕不會隨著主席的澄清而立即平息。