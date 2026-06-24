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包商控欠款千萬 檢方追查金流聲押夫妻檔

台中知名私校葳格國際學校爆發校產疑遭掏空風暴，檢方偵辦校園整修工程弊案，追查發現有「酒店教父」之稱的金錢豹集團創辦人、葳格國際學校創辦人袁昶平，以及其二婚妻、葳格高中執行董事吳菀庭，涉嫌以校舍整修工程名義發包，卻涉及背信、公益侵占及資金流向不明等情事，疑侵害校產逾億元，向台中地方法院聲請將兩人羈押禁見。校方緊急發聲明，表示校務運作一切正常，將以孩子學習與校園安全為最優先考量。本案源於工程廠商出面檢舉，指控葳格校方以校區整修名義對外發包工程，完工後卻遲未支付工程款，積欠金額高達上千萬元，質疑校方高層疑透過工程採購收取回扣，並藉由不實帳務，將學校資金挪作私人用途。檢方展開調查，5月8日前往葳格執行搜索，查扣相關帳冊、文件以及多名一級主管手機，全面清查工程採購流程與資金流向，釐清是否涉及不法情事。全案經數月蒐證、比對帳務資料與相關證詞，袁昶平與吳菀庭日前缺席葳格國際學校畢業典禮，一度引發外界揣測，檢方認為袁昶平與吳菀庭涉案情節明朗，陸續傳喚兩人到案說明，複訊後認定兩人涉嫌《公益侵占罪》及《背信罪》等罪嫌重大，今（24）向法院聲請羈押禁見。對於創辦人夫妻遭司法調查，葳格國際學校低調回應表示，本案已進入司法程序，基於尊重司法原則，不便進一步說明。目前校務運作一切正常，教學活動及學生學習均未受到影響，學校將持續以學生受教權益及校園安全為最優先考量。袁昶平近年官司爭議不斷，2023年間曾因國泰洋酒逃漏稅案遭台中地檢署起訴、羈押54天，後以1億元交保獲釋，目前案件仍由台中地方法院審理中。夫妻倆近年也曾捲入恐嚇、傷害及金錢糾紛等案件，部分案件已進入司法程序。