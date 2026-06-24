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▲宋羽葤（如圖）解釋，當初之所以會提告小優，是看到許多網友留言希望她尋求法律途徑，直呼：「我以為這就是正義！」（圖／湘熹有限公司提供）

宋羽葤去年2月遭小優造謠與胡瓜傳緋聞，兩人撕破臉後於今年初和解。事隔14個月，今（23）日宋羽葤舉辦單曲〈佛系生活 Little Zen Life〉造勢記者會，並改名「張心語」宣布重新出發，受訪時坦言風波後演藝工作受到影響，損失超過100萬。被問到與胡瓜是否還有聯絡？宋羽葤則直言：「我是想去上瓜哥節目的，但就沒有人再發我通告。」苦笑說所有的人都封殺我。宋羽葤坦言，自己並沒有因為風波而知名度大漲，她說：「這整件事情紅的不是宋羽葤，紅的是小優跟小優事件，大家可能會說妳是不是蹭到新聞，其實我的感受是公眾人物要有新聞流量，不一定要建立在不好的事情上。」透露自己為此感到很難過。宋羽葤還提到，不但沒有為自己帶來好的流量，反而通告工作銳減，損失至少上百萬，這段期間只能靠著經營自媒體努力賺錢。宋羽葤也解釋，當初之所以會提告小優，是看到許多網友留言希望她尋求法律途徑，「我以為這就是正義，但後來發現真正的正義不是這樣，而是受害者與加害人之間彼此的結怨要放開。」宋羽葤直言當下也很糾結是否要提告，因此兩人和解後她也與社會大眾道歉，並共同捐款給「財團法人庭芳啟智教養院」，希望能藉此讓善意回歸社會。而宋羽葤當時被造謠與胡瓜傳緋聞，被問到與對方是否有聯絡？對此，她驚訝回答：「蛤！之後可以有嗎？」解釋其實一直很想再去上瓜哥的節目，但再也沒有人發她通告，宋羽葤透露瓜哥第一時間安慰她「nothing（沒事）」，但宋羽葤卻無奈說：「並沒有nothing啊！」認為當時大家都不想與風波有所牽扯，因此與小優都沒有任何上節目的機會，更苦笑說：「所有人的朋友都封殺我。」事隔14個月，宋羽葤今舉辦首支單曲〈佛系生活 Little Zen Life〉發佈會，她坦言過去一年來的新聞事件雖然已落幕，但所造成的紛擾，讓她一度質疑自己是不是做錯事，對人性產生戒備。在這段過程，她謙卑誠懇地自我修行反省，期許自己在為人處世上可以變得更圓融、懂得廣結善緣，她說：「佛系不是逃避現實或宗教，是一種生活哲學，這也是我一年多來的體悟。」