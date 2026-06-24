台灣旅客到日本旅遊，便利商店幾乎是必訪景點之一，從飯糰、炸雞到各式限定甜點，都是許多旅客眼中的「日本國民美食」。然而，這個被視為日本生活象徵的產業，如今卻面臨年輕客群逐漸流失的挑戰。根據日本7-11（7-Eleven Japan）公布的2025年度數據顯示，40多歲族群是最大客群，占比達24.1%，反觀20歲以下消費者僅占4.5%。為了挽回年輕客群，7-11近期大手筆推出冰沙半價促銷活動，卻意外引發排隊搶購與缺貨亂象。市場分析指出，這場「冰沙之亂」背後，其實反映的是日本便利商店業者正陷入激烈的「青少年爭奪戰」。
冰沙半價引爆搶購潮 凸顯來客數下滑危機
根據ITmedia報導，7-11於6月10日推出冰沙半價優惠，原價約300至400日圓的商品降至五折販售。然而多數門市僅配置一台冰沙製作機，面對大量顧客湧入，造成排隊人龍、缺貨與搶購情況頻傳，現場陷入混亂。
事件曝光後，不少消費者將矛頭指向總部，批評決策層未充分考慮門市實際營運狀況。但日本媒體指出，7-11之所以願意罕見祭出大幅折扣，背後其實反映出便利商店產業對來客數持續下滑的高度危機感。
長期以來，日本便利商店採取加盟經營模式，向來避免價格戰與大規模促銷。然而在客流量逐漸流失的情況下，7-11仍選擇透過折扣吸引消費者上門，顯示市場競爭已進入新的階段。
最大隱憂不是中年客 而是年輕世代不再上門
根據7-11 Japan公布的2025年度消費者年齡結構資料，40多歲顧客占比最高，達24.1%；反觀未滿20歲族群僅占4.5%。值得注意的是，截至2026年6月，日本未滿20歲人口約1871萬人，占全國人口約15%，顯示7-11在青少年族群中的滲透率明顯偏低。
因此，市場普遍認為此次冰沙半價活動的真正目的，並非單純衝高短期業績，而是希望藉由近年在Z世代間爆紅的冰沙、果昔與巴西莓碗（Acai Bowl）等飲品風潮，重新吸引年輕消費者進店。
三大超商掀「搶人大戰」
事實上，不只7-11積極搶攻年輕市場。就在冰沙促銷爭議持續發酵之際，日本全家便利商店（FamilyMart）宣布將推出多款新口味冰沙飲品，包括哈密瓜、水蜜桃與芒果等口味，同時結合當紅社群藝人團體合作舉辦抽獎活動，希望藉由話題行銷吸引青少年族群關注。
對便利商店業者而言，「10代客群流失」已成共同課題。如今各家業者紛紛透過飲品、聯名企劃與社群行銷爭取年輕顧客，也讓日本超商產業掀起新一輪「青少年爭奪戰」。
對許多日本民眾而言，如今便利商店必須努力吸引青少年，多少令人感到時代變遷。過去放學後到便利商店買漫畫、零食、飲料，或在店門口與同學聊天、吃肉包，是許多日本學生共同的青春記憶。當年「青少年」曾是便利商店最重要的客群之一。
物價上漲成主因 超商商品失去價格優勢
如今情況卻已大不相同。市場普遍認為，年輕人遠離便利商店的重要原因之一就是價格。受到通膨與原物料成本上升影響，日本便利商店的飯糰、便當及飲料價格近年持續調漲，與超市、量販店相比差距愈來愈明顯。
對零用錢有限的國高中生而言，若只是想買飲料、零食或簡單點心，價格更便宜的超市往往成為首選。
此外，調查顯示，青少年在便利商店最常購買的商品是軟糖，其次則是Lawson招牌商品「炸雞君（からあげクン）」、肉包與全家的「Famichiki炸雞」。相較之下，7-11雖擁有眾多人氣商品，但缺乏能吸引青少年的主力商品。
真正對手不是其他超商 而是藥妝店與小型超市
不過，有分析認為，價格與商品力並非全部原因。更根本的問題在於，便利商店過去引以為傲的「密集展店策略（Dominant Strategy）」，如今反而遭到其他業態以相同手法反制。
所謂「密集展店策略」，是指在特定區域大量設店，透過提高覆蓋率降低物流成本並搶占市場份額。這套模式曾是7-11崛起的重要關鍵。
然而近年來，日本大型藥妝連鎖業者如Cosmos藥妝與Welcia等企業，正以更快速度複製這套策略。以Cosmos藥妝為例，門市數量從2021年的1130家增至2025年的1609家，四年間增加近500家門市；Welcia同期也新增超過300家門市。
相較之下，7-11同期僅增加約400家店面，而全家便利商店甚至出現門市縮減現象。
年輕人買的東西 藥妝店幾乎都有
更令便利商店頭痛的是，藥妝店早已不再只是販售藥品。包括零食、麵包、飲料、熟食等商品，如今都能在大型藥妝店找到，而且價格往往比便利商店便宜。
調查顯示，消費者在藥妝店最容易衝動購買的商品正是零食類。而這些正好也是青少年最常購買的商品類別。
換句話說，年輕人想買的東西在藥妝店幾乎都能找到，而且更便宜。當這些業者持續透過密集展店進駐社區後，原本屬於便利商店的年輕客群自然逐漸流失。
少子化時代來臨 便利商店恐須改變經營模式
分析人士指出，即使7-11成功透過冰沙重新吸引部分青少年進店，也難以從根本解決問題。
日本正面臨少子化與人口減少危機。統計顯示，日本10至19歲人口僅約1100萬人，遠低於50歲以上族群；2025年新生兒人數更降至約67萬人，再創歷史新低。
在人口持續減少的環境下，過去依靠大量展店搶占市場的策略恐怕難以為繼。未來無論是便利商店、藥妝店還是小型超市，都可能面臨不具獲利能力門市增加的問題。
因此，業界認為未來便利商店的競爭關鍵，將從追求「店數規模」轉向提升單店價值。例如強化社區服務功能、提供居民交流空間，甚至成為解決生活需求的據點，才能在人口減少時代維持競爭力。
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根據ITmedia報導，7-11於6月10日推出冰沙半價優惠，原價約300至400日圓的商品降至五折販售。然而多數門市僅配置一台冰沙製作機，面對大量顧客湧入，造成排隊人龍、缺貨與搶購情況頻傳，現場陷入混亂。
事件曝光後，不少消費者將矛頭指向總部，批評決策層未充分考慮門市實際營運狀況。但日本媒體指出，7-11之所以願意罕見祭出大幅折扣，背後其實反映出便利商店產業對來客數持續下滑的高度危機感。
長期以來，日本便利商店採取加盟經營模式，向來避免價格戰與大規模促銷。然而在客流量逐漸流失的情況下，7-11仍選擇透過折扣吸引消費者上門，顯示市場競爭已進入新的階段。
最大隱憂不是中年客 而是年輕世代不再上門
根據7-11 Japan公布的2025年度消費者年齡結構資料，40多歲顧客占比最高，達24.1%；反觀未滿20歲族群僅占4.5%。值得注意的是，截至2026年6月，日本未滿20歲人口約1871萬人，占全國人口約15%，顯示7-11在青少年族群中的滲透率明顯偏低。
因此，市場普遍認為此次冰沙半價活動的真正目的，並非單純衝高短期業績，而是希望藉由近年在Z世代間爆紅的冰沙、果昔與巴西莓碗（Acai Bowl）等飲品風潮，重新吸引年輕消費者進店。
三大超商掀「搶人大戰」
事實上，不只7-11積極搶攻年輕市場。就在冰沙促銷爭議持續發酵之際，日本全家便利商店（FamilyMart）宣布將推出多款新口味冰沙飲品，包括哈密瓜、水蜜桃與芒果等口味，同時結合當紅社群藝人團體合作舉辦抽獎活動，希望藉由話題行銷吸引青少年族群關注。
對許多日本民眾而言，如今便利商店必須努力吸引青少年，多少令人感到時代變遷。過去放學後到便利商店買漫畫、零食、飲料，或在店門口與同學聊天、吃肉包，是許多日本學生共同的青春記憶。當年「青少年」曾是便利商店最重要的客群之一。
物價上漲成主因 超商商品失去價格優勢
如今情況卻已大不相同。市場普遍認為，年輕人遠離便利商店的重要原因之一就是價格。受到通膨與原物料成本上升影響，日本便利商店的飯糰、便當及飲料價格近年持續調漲，與超市、量販店相比差距愈來愈明顯。
對零用錢有限的國高中生而言，若只是想買飲料、零食或簡單點心，價格更便宜的超市往往成為首選。
此外，調查顯示，青少年在便利商店最常購買的商品是軟糖，其次則是Lawson招牌商品「炸雞君（からあげクン）」、肉包與全家的「Famichiki炸雞」。相較之下，7-11雖擁有眾多人氣商品，但缺乏能吸引青少年的主力商品。
真正對手不是其他超商 而是藥妝店與小型超市
不過，有分析認為，價格與商品力並非全部原因。更根本的問題在於，便利商店過去引以為傲的「密集展店策略（Dominant Strategy）」，如今反而遭到其他業態以相同手法反制。
所謂「密集展店策略」，是指在特定區域大量設店，透過提高覆蓋率降低物流成本並搶占市場份額。這套模式曾是7-11崛起的重要關鍵。
然而近年來，日本大型藥妝連鎖業者如Cosmos藥妝與Welcia等企業，正以更快速度複製這套策略。以Cosmos藥妝為例，門市數量從2021年的1130家增至2025年的1609家，四年間增加近500家門市；Welcia同期也新增超過300家門市。
相較之下，7-11同期僅增加約400家店面，而全家便利商店甚至出現門市縮減現象。
年輕人買的東西 藥妝店幾乎都有
更令便利商店頭痛的是，藥妝店早已不再只是販售藥品。包括零食、麵包、飲料、熟食等商品，如今都能在大型藥妝店找到，而且價格往往比便利商店便宜。
調查顯示，消費者在藥妝店最容易衝動購買的商品正是零食類。而這些正好也是青少年最常購買的商品類別。
換句話說，年輕人想買的東西在藥妝店幾乎都能找到，而且更便宜。當這些業者持續透過密集展店進駐社區後，原本屬於便利商店的年輕客群自然逐漸流失。
少子化時代來臨 便利商店恐須改變經營模式
分析人士指出，即使7-11成功透過冰沙重新吸引部分青少年進店，也難以從根本解決問題。
日本正面臨少子化與人口減少危機。統計顯示，日本10至19歲人口僅約1100萬人，遠低於50歲以上族群；2025年新生兒人數更降至約67萬人，再創歷史新低。
在人口持續減少的環境下，過去依靠大量展店搶占市場的策略恐怕難以為繼。未來無論是便利商店、藥妝店還是小型超市，都可能面臨不具獲利能力門市增加的問題。
因此，業界認為未來便利商店的競爭關鍵，將從追求「店數規模」轉向提升單店價值。例如強化社區服務功能、提供居民交流空間，甚至成為解決生活需求的據點，才能在人口減少時代維持競爭力。