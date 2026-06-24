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中壢人等到地下捷運了！關鍵工程9月開始動工

▲工程局表示，本計畫機廠主要以駐車功能為主，但未來於整體系統測試及營運階段，仍將肩負列車停放、維修保養及營運調度等重要任務。（圖／桃園市政府捷運工程局）

桃園捷運綠線延伸串連中壢、八德！路線願景一次看

▲桃園捷運綠線延伸一共有6個車站，其中八德區「建德路至崁頂路」新闢道路採高架方式建造。（圖／桃園市政府捷運工程局）

綠線延伸站點位置

▲桃園捷運綠線延伸G25至29站都在中壢區內，將是地下車站型式。（圖／桃園市政府捷運工程局）

中壢人終於盼到捷運了！桃園市政府捷運工程局今（24）日表示，桃園捷運綠線延伸中壢建設計畫GEC04標於6月23日順利完成決標程序，並預計於9月開始動工，象徵捷運綠線延伸中壢計畫再邁進一大步，未來延伸的完整路網圖、預計通車時間也出爐了！桃園市政府捷運工程局指出，捷運綠線延伸中壢建設計畫GEC04標已於今年6月11日完成評選作業，並於6月23日順利完成決標程序，預計於今年9月正式開工，象徵捷運綠線延伸中壢計畫再向前邁進重要一步。工程局表示，有鑑於機廠為整體計畫的重要核心，雖然本計畫機廠主要以駐車功能為主，但未來於整體系統測試及營運階段，仍將肩負列車停放、維修保養及營運調度等重要任務。因此，捷運局於招標階段即將駐車廠工程列為優先推動項目，並同步納入部分銜接綠線高架段及橋下新闢道路工程，以減少未來施工介面，提升整體工程推動效率。桃市捷運工程局長劉慶豐表示，「三心六線」是桃園軌道建設的重要願景，捷運路網成環後，更能有效串聯桃園、中壢及青埔三大核心。捷運綠線延伸中壢計畫不僅肩負串聯桃園與中壢兩大生活圈的重要任務，配合目前正積極施工中的捷運綠線主線工程，桃園捷運路網成環已不再只是藍圖上的構想，而是逐步實現中的重大建設。捷運工程局進一步表示，今年各項捷運工程招標普遍受到原物料價格上漲、缺工缺料及國際情勢變動等因素影響，招標作業面臨相當挑戰。此次順利完成決標，對整體計畫推動具有重要意義。工程預計於9月正式開工，進入實質施工階段，捷運局也將持續推動機電系統標及後續各項發包作業，全力朝計畫通車目標穩健邁進。桃園捷運綠線延伸工程持續興建當中，目前GEC04標土建統包工程已經決標，GEC01標土建統包工程也將辦理招標作業，而GEM01標機電系統統包工程則將在7月3日第1次開標，多項工程齊發也讓綠線延伸距離通車愈來愈近，目前捷運綠線延伸中壢預估在2031年（120年）12月通車。桃園捷運綠線延伸一共有6個車站，暫定名為G25至G30，其中只有G30位於八德區，為高架車站，其餘車站都位於中壢區，將是地下車站型式，G25站是在台鐵中壢站後站之健行路下方，未來將成為綠線延伸轉乘捷運機場線、臺鐵中壢站的重要站點。