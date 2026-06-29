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▲超低吸水率。採用 1b 類瓷質外牆磚標準，吸水率僅 1.4% 至 1.8%。（圖 / 冠軍建材提供）

▲背溝倒勾狀凹槽。特殊設計的背部凹槽能提供極高咬合能力。讓抓附力更強，有效抵禦外力拉扯。（圖 / 冠軍建材提供）

台灣正值梅雨季尾聲與颱風季交替時節，炎夏高溫「熱脹冷縮」搭配豪雨沖刷，大幅提高了大樓「外牆結構體脫落」的潛在風險，也引發大眾對居住安全的高度關注。許多民眾常下意識誤以為外牆剝落是磁磚本身品質不良，知名建材大廠特別點出背後的3大真相，強調「外牆掉落不是磁磚的錯」。針對事件背後的科學原理，大廠專家指出，外牆剝落其實並非磁磚本身品質不良，主要問題多出在水泥層與施工。其背後有不可忽視的真相：台灣老屋比例高，隨著時間推移，外牆的水泥黏著層會逐漸老化，失去原有的抓附力。早期建築的施工方式往往不符合現代嚴格的安全標準，導致黏著不確實。台灣氣候複雜，熱脹冷縮、潮濕滲水、地震等外在環境因素，都是導致外牆結構體鬆動剝落的隱形殺手。面對台灣 氣候潮濕、多雨。為了傳遞「好建材搭配完善施工」的正確觀念，冠軍建材的二丁掛外牆磚展現了強大的技術力，具備以下四大核心防禦力：採用 1b 類瓷質外牆磚標準，吸水率僅 1.4% 至 1.8%。特殊設計的背部凹槽能提供極高咬合能力。讓抓附力更強，有效抵禦外力拉扯。堅持在地高品質製造，具備燒成溫度高、密度高的特性。長期日曬雨淋也不變色、不粉化。表面髒污不易附著且好保養；材質長效不變質、耐候性佳，冠軍二丁掛是保護建築物的最佳建材。小小一片磁磚，其實決定了整個建案的「安全」與「價值」。提升信賴度並選擇低風險的優質建材，才能讓建商用得放心、住戶住得安心。