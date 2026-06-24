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沈富雄道恭喜：柯志恩已立於可贏之地

面對年底高雄市長選戰腳步逼近，藍綠陣營的攻勢也打得火熱，《ETtoday民調雲》日前公布最新民調，結果顯示，國民黨候選人柯志恩的支持度已超車民進黨對手賴瑞隆，雙方差距達4.8個百分點，引發外界高度關注。對此，前立委沈富雄指出，在國民黨支持率不高的情況下，沒想到柯志恩居然贏了，真是「可喜可賀」。根據民調結果，在可能的藍綠對決組合中，若由藍委柯志恩對上綠委賴瑞隆，柯獲得46.8％支持度，賴則為42.0％，兩人差距4.8％，另有約11％選民尚未決定支持對象。結果顯示，長期被視為民進黨優勢選區的高雄，2026選戰並非毫無懸念，藍綠競爭態勢已逐漸浮現。沈富雄日前在政論節目《少康戰情室》中表示，柯志恩此次表現值得肯定，甚至要向她聲「恭喜」，因為其可說是「立於可贏之地」。他表示，這份民調最值得關注之處，就在於國民黨支持度僅約19.4％，在這樣的基礎下，沒想到柯志恩居然贏了。沈富雄進一步分析，《ETtoday》的民調可信度相對較高，而此次結果也與先前《TVBS》所做的高雄民調趨勢相近，由於國民黨支持者樣本比例不高，因此不容易出現單一政黨支持結構造成的偏差，再加上柯志恩在中間選民的支持度部分，同樣位居領先，也讓沈富雄直呼：「可喜可賀！」