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挪威足球明星哈蘭德（Erling Haaland）在2026世界盃舞台上，帶領挪威睽違28年重返勝利榮耀，而他驚人的進球效率與宛如怪物般的身體素質，也被全球球迷封為「魔人」，而這樣的哈蘭德踢球究竟有多猛？他曾在進攻時把球踢到敵隊球員臉上，球接觸臉的瞬間直接扁掉可見威力之大，這也成為了他最知名的迷因之一。現年26歲的哈蘭德擁有195公分身高與約100公斤的壯碩體格，衝刺速度卻能達到36.9公里，他的射門威力更是出了名地驚人，他曾在英超賽場上，大力射門時意外擊中對手臉部、導致足球跟臉都馬上「扁掉」的畫面，恐怖力量令人印象深刻，然而當下他卻露出搞笑的自豪臉，因此成為了他最知名的迷因之一。不僅如此，一次在球場上哈蘭德進攻時，因為遭到對手多方包圍，只見他大腳一揮把球踢到了橋本大樹臉上，更搞笑的是，這顆球直接反彈到球門裡，留下了一臉無奈的守門員，跟被球放倒在地上的橋本大樹，到現在還是會被網友拿出來笑。近年哈蘭德更積極經營亞洲市場，進駐抖音後首支影片就選用伍佰經典歌曲〈挪威的森林〉作為背景音樂，搭配招牌打坐姿勢，成功引發中文圈網友熱烈討論與二創，面對各種迷因與惡搞圖片，哈蘭德不但不介意，還經常親自按讚互動，幽默個性讓他收穫大批粉絲。