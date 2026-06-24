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高達7成霸凌受害者隱忍 僅19.6%會透過正式管道投訴

職場霸凌新制上路 人力銀行：心理安全感成留才重要指標

上班族免不了要有「下午茶」時間，但訂雞排飲料若獨漏某人，小心可能踩到職場霸凌的紅線。7月1日「職場霸凌防治新制」正式上路，人力銀行調查，常見的霸凌方式以「言語嘲諷貶低」居冠、其中68.8%的受害者提到加害者是周遭同事。1111人力銀行發布「2026職場霸凌真相揭密報告」，有高達84.7%的上班族坦言曾遭受職場霸凌，顯示霸凌早已不是少數人的遭遇，而是許多人共同經歷過的職場日常。調查顯示，最常見的霸凌方式以「言語嘲諷貶低」（68.8%）居冠，其次為「酸言酸語、散播謠言」（57.3%），及「刻意排擠孤立」、「工作上故意增加工作量或刁難」（50.8%）。霸凌者不只有主管。68.8%的受害者指出加害者是周遭同事，65.5%來自直屬主管，顯示職場霸凌往往發生在最熟悉的人際關係中。面對霸凌，高達72.1%的受害者選擇吞忍、不願把事情鬧大，僅19.6%會透過公司正式管道投訴；更有26.2%的人必須尋求身心科／心理諮商求助。1111人力銀行發言人曾仲葳表示，調查反映出「高隱忍、高離職」現象，正說明過去企業缺乏透明且具公信力的申訴機制，導致優秀人才因環境毒素而流失，對企業而言是極大的損失。曾仲葳分析，新法上路後，企業義務將隨規模大小有明確界定。如僱用30人以上的單位必須設置申訴處理單位，而100人以上單位則需成立調查小組，且外聘專業委員必須達一定比例。至於外界熱議的「漏訂雞排、主管不准假」是否構成職場霸凌。勞動部表示，仍須符合5大要件並經過調查程序後，才能認定是否觸法。不過，新法最大的突破，在於建立「外部救濟機制」。若霸凌者就是公司最高負責人，勞工可直接向地方主管機關提出申訴，不必再擔心「自己人查自己人」。曾仲葳認為，霸凌專法上路後，企業競爭力將不再只有薪資與福利，「心理安全感」也將成為留才的重要指標。未來員工會更重視公司是否具有透明申訴機制、主管是否具備同理心，以及企業文化是否真正尊重員工。