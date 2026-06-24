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哪幾支球隊已經晉級世界盃32強？

墨西哥（確定分組第一）、美國（確定分組第一）、德國（確定分組第一）、阿根廷（確定分組第一）、法國、挪威、哥倫比亞

海地、土耳其、突尼西亞、約旦、巴拿馬

2026年世界盃淘汰賽對戰圖表



比賽編號 日期與時間 (台灣時間) 對戰組合 (Team 1 vs. Team 2) M74 6月30日 16:30 🇩🇪 德國 (GER) vs. A-F組最佳第三名 M77 7月1日 17:00 I 組第一名 (1I) vs. C-H組最佳第三名 M73 6月29日 15:00 A 組第二名 (2A) vs. B 組第二名 (2B) M75 6月30日 19:00 F 組第一名 (1F) vs. C 組第二名 (2C) M82 (上) 7月3日 19:00 K 組第二名 (2K) vs. L 組第二名 (2L) M84 7月3日 23:00 H 組第一名 (1H) vs. J 組第二名 (2J) M81 7月2日 21:00 🇺🇸 美國 (USA) vs. B,E,F,I,J組最佳第三名 M82 (下) 7月2日 16:00 G 組第一名 (1G) vs. A,E,H,I,J組最佳第三名 M78 6月30日 23:00 C 組第一名 (1C) vs. F 組第二名 (2F) M79 7月1日 23:00 E 組第二名 (2E) vs. I 組第二名 (2I) M72 7月1日 21:00 🇲🇽 墨西哥 (MEX) vs. C,E,F,H,I組最佳第三名 M80 7月2日 12:00 L 組第一名 (1L) vs. E,H,I,J,K組最佳第三名 M86 7月3日 12:00 🇦🇷 阿根廷 (ARG) vs. H 組第二名 (2H) M88 7月4日 15:00 D 組第二名 (2D) vs. G 組第二名 (2G) M85 7月3日 23:00 B 組第一名 (1B) vs. E,F,G,I,J組最佳第三名 M87 7月4日 21:30 K 組第一名 (1K) vs. D,E,I,J,L組最佳第三名

▲法國隊在王牌前鋒姆巴佩（Kylian Mbappé），已確定晉級32強。（圖／美聯社／達志影像）

世界盃各分組競爭情況如何？

組別 排名 球隊 已賽 贏 和 敗 進球數 失球數 淨勝球 積分 A組 1 墨西哥 2 2 0 0 3 0 +3 6 2 南韓 2 1 0 1 2 2 0 3 3 捷克 2 0 1 1 2 3 -1 1 4 南非 2 0 1 1 1 3 -2 1 B組 1 加拿大 2 1 1 0 7 1 +6 4 2 瑞士 2 1 1 0 5 2 +3 4 3 波赫 2 0 1 1 2 5 -3 1 4 卡達 2 0 1 1 1 7 -6 1 C組 1 巴西 2 1 1 0 4 1 +3 4 2 摩洛哥 2 1 1 0 2 1 +1 4 3 蘇格蘭 2 1 0 1 1 1 0 3 4 海地 2 0 0 2 0 4 -4 0 D組 1 美國 2 2 0 0 6 1 +5 6 2 澳洲 2 1 0 1 2 2 0 3 3 巴拉圭 2 1 0 1 2 4 -2 3 4 土耳其 2 0 0 2 0 3 -3 0

▲東道主之一的美國國家隊（USMNT）提前晉級32強，更直接鎖定了D組第一的寶座。至於遭遇二連敗的土耳其與海地則不幸成為首批遭到淘汰的隊伍。（圖／美聯社／達志影像）

組別 排名 球隊 已賽 贏 和 敗 進球數 失球數 淨勝球 積分 E組 1 德國 2 2 0 0 9 2 +7 6 2 象牙海岸 2 1 0 1 2 2 0 3 3 厄瓜多 2 0 1 1 0 1 -1 1 4 庫拉索 2 0 1 1 1 7 -6 1 F組 1 荷蘭 2 1 1 0 7 3 +4 4 2 日本 2 1 1 0 6 2 +4 4 3 瑞典 2 1 0 1 6 6 0 3 4 突尼西亞 2 0 0 2 1 9 -8 0 G組 1 埃及 2 1 1 0 4 2 +2 4 2 伊朗 2 0 2 0 2 2 0 2 3 比利時 2 0 2 0 1 1 0 2 4 紐西蘭 2 0 1 1 3 5 -2 1 H組 1 西班牙 2 1 1 0 4 0 +4 4 2 烏拉圭 2 0 2 0 3 3 0 2 3 維德角 2 0 2 0 2 2 0 2 4 沙烏地阿拉伯 2 0 1 1 1 5 -4 1

▲維德角還存在晉級機會，攪亂H組戰局，無疑是本屆最大黑馬。（圖／美聯社／達志影像）



組別 排名 球隊 已賽 贏 和 敗 進球數 失球數 淨勝球 積分 I組 1 法國 2 2 0 0 6 1 +5 6 2 挪威 2 2 0 0 7 3 +4 6 3 塞內加爾 2 0 0 2 3 6 -3 0 4 伊拉克 2 0 0 2 1 7 -6 0 J組 1 阿根廷 2 2 0 0 5 0 +5 6 2 奧地利 2 1 0 1 3 3 0 3 3 阿爾及利亞 2 1 0 1 2 4 -2 3 4 約旦 2 0 0 2 2 5 -3 0 K組 1 哥倫比亞 2 2 0 0 4 1 +3 6 2 葡萄牙 2 1 1 0 6 1 +5 4 3 剛果民主共和國 2 0 1 1 1 2 -1 1 4 烏茲別克 2 0 0 2 1 8 -7 0 L組 1 英格蘭 2 1 1 0 4 2 +2 4 2 迦納 2 1 1 0 1 0 +1 4 3 克羅埃西亞 2 1 0 1 3 4 -1 3 4 巴拿馬 2 0 0 2 0 2 -2 0 ▲英格蘭後衛孔薩（Ezri Konsa）在禁區內以雙腳騰空、完全沒碰到球的危險動作鏟倒迦納前鋒阿杜，主裁判與VAR卻皆未做出判罰，引發軒然大波。（圖／路透／達志影像）



小組賽最後一輪有哪些關鍵比賽？

日期與時間 (台灣時間) 對戰組合 核心觀戰看點 6月25日 03:00 瑞士 🇨🇭 vs. 加拿大 🇨🇦 B組榜首之爭 兩隊目前同積 4 分，本場勝者將直接以小組第一出線。 6月26日 07:00 日本 🇯🇵 vs. 瑞典 🇸🇪 F組次名爭奪戰 日本目前握有積分優勢「只需平局」即可出線；瑞典面臨「非勝不可」的晉級絕境。 6月27日 08:00 烏拉圭 🇺🇾 vs. 西班牙 🇪🇸 H組出線生死戰 西班牙前兩場攻守俱佳，而烏拉圭為了避免爆冷出局，本場必須背水一戰全力搶分。 6月28日 05:00 克羅埃西亞 🇭🇷 vs. 迦納 🇬🇭 L組晉級關鍵戰 格子軍團克羅埃西亞目前積分落後，本場若無法擊敗迦納，將面臨遭到淘汰的巨大危機。 6月28日 07:30 哥倫比亞 🇨🇴 vs. 葡萄牙 🇵🇹 K組強強對話 頂級強權正面交鋒，此役將直接決定誰能奪下小組龍頭，並在 32 強淘汰賽取得較佳的種子席位。 ▲葡萄牙將和哥倫比亞來競爭K組第一的排名，已尋求淘汰賽更好的籤表。（圖／美聯社／達志影像）



2026世界盃小組賽同分遞補規則（Tiebreakers）

比較階段 順位 比較項目 規則說明 第一階段 （相關同分球隊比較） 1 2 3 對戰積分 對戰得失球差 對戰總進球數 僅比較這些同分球隊之間互相比賽時的積分。 若積分相同，比較彼此對戰的淨球數。 若再相同，比較彼此對戰時的總進球數。 第二階段 （全小組比賽比較） 4 5 6 小組賽總得失球差 小組賽總進球數 公平競賽積分 放大至整個小組的所有比賽，比較團隊總淨球數。 若相同，比較小組賽所有比賽的總進球數。 若再相同，依據黃、紅卡制度扣分，分數高（紀律佳）者晉級。 第三階段 （最終裁決） 7 FIFA世界排名 若經過前六項比較後仍完全相同，將直接以國際足總最新公布的FIFA世界排名高低決定晉級資格。

黃牌：扣1分



兩黃變一紅：扣3分



直接紅牌：扣4分



先拿黃牌再拿直接紅牌：扣5分

▲2026世界盃各組國家一覽。（圖／取自FIFA世界盃官方 X）

2026 FIFA 世界盃各階段賽程時間與舉辦地點

賽事階段 日期區間 (台灣時間) 舉辦地點 / 城市 分組賽 (小組賽) 6月12日 – 6月28日 美國、加拿大、墨西哥共 16 個主辦城市 32強淘汰賽 6月29日 – 7月4日 美國、加拿大、墨西哥境內球場 16強賽 7月5日 – 7月8日 美國、加拿大、墨西哥境內球場 8強賽 (半準決賽) 7月10日 – 7月12日 全數移師至美國（洛杉磯、堪薩斯城、邁阿密、波士頓等城市） 4強賽 (準決賽) 7月15日 – 7月16日 美國（達拉斯、亞特蘭大） 季軍戰 (銅牌賽) 7月19日 凌晨 美國 邁阿密（邁阿密體育場 / Hard Rock Stadium） 決賽 (冠軍戰) 7月20日 凌晨 美國 紐約/紐澤西（紐約紐澤西體育場 / MetLife Stadium）

2026年世界盃小組賽正如火如荼地進行中，32強淘汰賽的對戰輪廓正逐漸成形。由於本屆賽制擴編，新增了「32強淘汰賽」階段，12個小組中除了分組前兩名可晉級外，8支戰績最佳的「小組第三名」也能挺進下一輪。這項改變讓各隊的晉級路徑變得更加難以預測，但隨著第二輪賽事落幕，已有部分球隊提前鎖定淘汰賽門票，也有球隊遺憾宣告世界盃之旅提前結束。《NOWNEWS》將為讀者整理目前戰況以及小組賽最後一輪看點。根據最新的賽果與對戰勝負關係，目前出線與淘汰的情況如下：✅ 確定晉級32強：❌ 確定遭到淘汰：⚽A組： 墨西哥已確定晉級並鎖定榜首。韓國狀態絕佳，末戰只需戰平即可鎖定第二；南非與捷克則必須在最後一場贏球，才有機會爭取晉級。⚽B組： 加拿大與瑞士目前同積4分，加拿大因淨勝球優勢暫居第一。波赫與卡達面臨生死存亡，若無法在末戰取勝將面臨淘汰危機。⚽C組： 巴西暫居榜首，摩洛哥緊追在後。蘇格蘭若想拿下自動晉級名額，必須在最後一場爆冷擊敗巴西。⚽D組： 美國強勢二連勝提前晉級。澳洲只需在第三輪對巴拉圭保持不敗，即可保證獲得淘汰賽門票。⚽E組： 德國靠著逆轉勝象牙海岸，提前預約32強。象牙海岸只要不輸給庫拉索即可確保第二名；厄瓜多則必須擊敗德國才能爭取以第三名晉級。⚽F組： 荷蘭大勝瑞典後以淨勝球優勢領跑，晉級幾乎毫無懸念。日本目前領先瑞典1分，雙方末戰的正面交鋒將決定誰能以第二名直接出線。⚽G組： 戰況膠著，比利時與伊朗苦吞連平。埃及暫居小組第一，紐西蘭則面臨非勝不可的絕境。⚽H組： 西班牙以4：0大勝沙烏地阿拉伯，展現奪冠大熱門氣勢。維德角驚奇地拿下兩場平局，保有晉級厚望；而烏拉圭若想避免提前出局，末戰面對西班牙將是一場硬仗。⚽I組： 法國（姆巴佩領軍）與挪威（哈蘭德領軍）雙雙取得連勝提前晉級，兩隊將各自爭奪小組龍頭位置。⚽J組： 依靠梅西破紀錄的梅開二度，阿根廷順利晉級。奧地利形勢大好，阿爾及利亞則需在末戰全力搶勝。⚽K組： 哥倫比亞佔據榜首優勢，葡萄牙在大勝烏茲別克後也穩住陣腳，兩隊接下來的賽果將決定該組最終排名。⚽L組： 英格蘭與迦納戰平後延緩了晉級腳步，但三獅軍團仍握有主動權。克羅埃西亞則處於淘汰邊緣，末戰對陣迦納必須取勝。接下來的小組賽第三輪將迎來多場決定球隊命運的生死戰與榜首之爭（以下為焦點對戰組合）：