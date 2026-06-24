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阿部雄大選手遭匿名帳號在社群平台以日文發布辱罵選手及其家人、甚至詛咒家人等惡意言論，對選手及其家人造成重大傷害。

任何辱罵等不當行為，球團絕不姑息，並將視情節保留追究相關法律責任之權利。

中華職棒富邦悍將日籍左投阿部雄大昨（23）日對中信兄弟僅投4.1局失4分，吞下本季第3敗。賽後阿部遭到網路匿名帳號惡意攻擊，並污辱、詛咒其家人。悍將球團今（24）日發出聲明，對此表達嚴正譴責，並已完成相關證據蒐集與保存，將依法追究相關責任，不排除採取法律途徑。悍將球團表示，全體球員始終全力以赴，尊重各界理性批評與指教，但辱罵等不當行為，球團絕不姑息，並將視情節保留追究相關法律責任之權利。昨日先發交手兄弟，阿部首局就因2支安打、2次保送失掉1分，2局下又被黃韋盛、許庭綸敲安失掉第2分。3局下阿部被兄弟打線擊出3安失掉第3分，直到4局下才演出3上3下，不過5局下阿部又遭遇亂流，被敲出雙安後退場，總計前役僅投4.1局失4分，吞下本季第3敗。賽後阿部遭到網路匿名帳號惡意言論攻擊，並污辱、詛咒其家人。對此悍將球團也在今日發出聲明，「昨日賽後，富邦悍將球團對此表達嚴正譴責，並已完成相關證據蒐集與保存，將依法追究相關責任，不排除採取法律途徑。」悍將球團進一步表示，悍將全體球員始終全力以赴，並尊重各界理性批評與指教，「然而，球團呼籲所有球迷以理性與尊重支持台灣棒球，拒絕惡意攻擊，共同營造健康、正向且友善的運動環境。」阿部雄大現年25歲，高中就讀山形縣酒田南高校，畢業後加入社會人名門勁旅ENEOS，近2年成為球隊主力左投。阿部今年季前與悍將簽下「育成洋將」合約，在二軍出賽6場（2先發），拿下3勝、防禦率1.67成績單，5月12日正式升上一軍，對兄弟主投6.1局無失分，生涯初登板就奪勝投。阿部目前在一軍出賽7場，拿下3勝3敗，防禦率3.86。7場比賽中有5場優質先發，僅6月3日對台鋼雄鷹以及昨日對兄弟投不滿5局，是悍將洋投極重要的戰力。