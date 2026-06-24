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產學合作成果：研發需求徵件助攻新產品

人類首顆人造衛星史普尼克（Sputnik）的升空，改變了世界軌跡，並在全球掀起科技研發與教育的狂潮。聯發科技董事長蔡明介今（24）日指出，面對今日半導體與AI的發展，或許正迎來下一次的「史普尼克時刻」，技術挑戰越來越艱鉅時，期許各研究型大學，經由與產業合作，提升研發的深度與廣度，並培養關鍵人才。聯發科前瞻研發中心今（24）日舉辦MARC Workshop 2026，頒發產學合作的「傑出研究獎」，也邀請台積電副總經理及資深科技院士魯立忠博士、Google DeepMind研究科學家／加州大學美熹德分校教授楊明玄，以及聯發科技射頻通訊系統研發本部協理詹景宏針對AI與前瞻通訊技術進行專題演講，為MARC Workshop 2026揭開序幕。蔡明介表示，半導體不僅是科技產業的堅實根基，更是驅動AI運算的關鍵。隨著科技演進，晶片設計已不再侷限於傳統的電訊號，而是正式邁入「多重物理量設計（Multi-Physics Design）」時代；在應用場域上，更開啟了「太空軌道運算（Orbit Compute）」等前瞻新興領域。啟動產學合作至今，聯發科技前瞻研發中心年年緊扣全球技術前沿趨勢，向海內外半導體菁英公開發布「研發需求（Research Needs）」徵件。獲選的學術團隊不僅能獲研發資源，更能與聯發科技團隊並肩作戰；近幾年，已有多項前瞻探索成果，成功協助聯發科技內部各事業單位進行新產品的後續研發。