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▲當記者在混合採訪區試圖將他與已經攻入5球的阿根廷球王梅西進行比較時，C羅顯得相當不悅，當場冷言回嗆「我不在乎其他人」，並以一句「下一個問題」霸氣終結話題。（圖／美聯社／達志影像）

2026年美加墨世界盃小組賽，葡萄牙在休士頓以5：0大勝烏茲別克。41歲的葡萄牙巨星C羅（Cristiano Ronaldo）用單場「梅開二度」的完美表現粉碎外界質疑。然而，在賽後混合採訪區，當記者提及死敵梅西（Lionel Messi）的進球數時，C羅卻顯得相當不悅，當場變臉拒答，直言「我根本不在乎！」並對過去一週面臨的「嚴苛批評」展開猛烈反擊。葡萄牙隊長在率隊以5：0血洗對手後，罕見地吐露了真實心聲。在首戰以0比0悶平剛果民主共和國後，41歲的C羅成為眾矢之的，許多球迷與媒體直指這位傳奇的巔峰期已過。C羅向記者表示：「這是一段非常艱難的星期，外界輿論對所有球員，特別是對我和總教練馬丁內斯（Roberto Martinez）都非常嚴苛。但我不在乎，我在這個行業已經23年了，當事情順利時，大家會說『克里斯提亞諾太棒了』；一旦表現不好，就變成『克里斯提亞諾該退休了、他太老了』。事情總會是這樣，但我們今天做出了最好的回應。」他強調團隊團結才是最重要的，「我們無法控制外界的聲音。我們很清楚，一旦沒贏球就會成為被攻擊的標靶，尤其是我。」儘管在休士頓締造了史無前例的紀錄，但當話題轉向已經在本屆攻入5球的阿根廷球王梅西時，C羅明顯感到不耐煩。梅西開賽至今狀態火熱，但C羅明確表示，自己並沒有在關注對手的數據。當記者緊迫盯人追問梅西的進球數時，C羅立刻反擊：「我根本不在乎其他人...姆巴佩（Kylian Mbappe）也有進球啊。」當記者試圖進一步將他與梅西、姆巴佩或哈蘭德（Erling Haaland）進行比較時，C羅直接冷冷地拋出一句：「下一個問題。」強硬將焦點拉回葡萄牙隊的團隊勝利上。