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資金開始撤出記憶體族群，主要是投資人開始出現對AI題材估值過高的疑慮，美股四大指數23日全數走低，其中費半指數下跌逾7%，台指期夜盤下跌1230點，拖累台北股市今（24）日持續回檔，開盤下跌190.67點、來到46909.98點，盤中最低一度來到45819.71點，下跌1280.94點，終場下跌1057.05點或2.24%，收在46043.6點，成交量為1.45兆元。中小型股表現抗跌，櫃買指數開盤下跌2.27點、來到438.54點，尾盤在買盤挹注下翻紅，終場上漲1.28點或0.29%，收在442.09點，成交量為2438.05億元。今日個股成交量排行榜前五名為：群創、友達、聯電、力積電、彩晶；個股成交值排行榜前五名為：台積電、聯電、群創、聯發科、南亞科。權值股同步走低，權王台積電開盤下跌55元、來到2435元，最後一盤更是爆出賣壓，終場下跌100元或4.02%，收在今日最低價2390元，拖累大盤指數就有809點，也就是說，今日近77%的跌點來自於台積電；聯發科開盤下跌55元、來到4480元，盤中最低來到4225元，終場下跌250元或5.51%，收在4285元；台達電開盤下跌50元、來到2030元，盤中最低來到1970元，失守2000元關卡，終場下跌80元或3.85%，收在2000元。雖然權值股走弱，但不少族群是開低走高，被動元件概念股的光頡一度被打到跌停價143.5元，不過尾盤有買單敲進，終場跌幅收斂至7%；不少個股翻紅走高，天二科技、華容攻上漲停板，金山電上漲逾8%，大毅、信昌電上漲逾7%，凱美、九豪上漲逾5%。不過，也是有族群全天強勢，焦點個股在於群創，4月獲利超越首季，再加上券商喊目標價看8字頭，帶動股價一度攻上漲停價72.6元，雖然漲停隨後打開，終場上漲逾5%，連帶同族群友達上漲逾4%，彩晶上漲逾2%。資金也開始轉向塑化股，台塑四寶除息秀昨日開場，儘管第一棒台塑化陷入慘貼息，但今日接續而上的台化順利啟動接棒行情，攻上漲停價57.7元，同樣攻上漲停的還有台塑，台聚上漲逾6%，台塑化、華夏上漲逾5%。個股表現方面，今日漲幅前五名依序為界霖（5285）、通嘉（3588）、希華（2484）、迅杰（6243）及台塑（1301）。其中，界霖、通嘉、希華及迅杰皆攻上漲停，分別收在110元、75.9元、69.3元及45.65元；台塑則上漲4.95元，漲幅9.99%，收在54.5元，幾乎以漲停作收。跌幅前五名則為復盛應用（6670）、宇隆（2233）、嘉基（6715）、嘉晶（3016）及天瀚（6225）。其中，復盛應用下跌27元、跌幅9.96%，宇隆下跌28元、跌幅9.86%，嘉基下跌56元、跌幅9.84%，嘉晶下跌15元、跌幅9.84%，天瀚則下跌2.2元、跌幅9.76%。