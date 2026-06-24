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⭐️本次中華隊出征名單⭐️

阿巴西、李家慷、游艾喆、馬建豪、高柏鎧、盧峻翔、林庭謙、陳冠全、陳盈駿、胡瓏貿、宋昕澔、譚傑龍、藍少甫、蘇文儒、林正

備戰2027年世界盃男籃亞洲區資格賽第3階段，中華男籃目前已於台啤球場展開一連串密集集訓。中華隊將於7月3日與6日接連碰上地主南韓及中國隊，力拚晉級下一輪的機會。今（24）日中華隊舉辦媒體日就確定劉錚、曾祥鈞、劉丞勳與周桂羽等4人會退訓，總教練圖齊接受訪問時，證實最終將帶領15名球員飛往韓國。面對劉錚、曾祥鈞、周桂羽等核心戰力的退賽，加上新竹攻城獅新人王劉丞勳因兵役時間撞期無奈退訓，以及外界期待的「賀家兄弟」賀丹、賀博因暑期另有生涯規劃婉拒徵召，中華隊總教練圖齊在接受訪問時，坦言確實有些遺憾：「這對我們來說是一大考驗。陣中有些重要球員受傷，像曾祥鈞、周桂羽，還有賀家兄弟暑假有不同的計畫和安排。但我相信，國家隊教練的職責就是要『擴大球隊陣容』，多給年輕球員機會，特別是在控球後衛這個位置。」圖齊教練強調，這次選進了包括宋昕澔、游艾喆等年輕血脈，就是希望能為中華隊注入新活力。他更大讚宋昕澔是他在UBA看過最頂尖的控球後衛，期望能透過這次高張力的國際賽，啟發更多年輕球員、幫助他們往更高的層級邁進。針對即將出征的球員人數調度，圖齊也公開具體的「征戰策略」。教練透露，林彥廷在受邀加入集訓前，便已提早安排好其他活動，因此將不會隨隊飛往韓國，本次集訓主要是以陪練的身份參與。在扣除林彥廷之後，中華隊屆時將會帶領其餘的15名球員飛往南韓高陽市。圖奇表示：「我會在比賽前、最接近比賽的時刻，正式決定該場的12人名單，並視第一場打完的情況，在第二場做最適當的戰術調整。」中華男籃將於7月3日先對決地主南韓，隨後於7月6日同樣在南韓高陽體育館交手中國，全力為台灣球迷拚搶晉級門票。