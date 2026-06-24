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▲新竹喜來登將於暑假開始更新喜波波主題房遊具，依客房主題新增專屬「玩具百寶箱」。（圖／新竹喜來登提供）

暑假週一至週四推親子餐飲優惠 2位成人用餐同行2位兒童免費

桃園高爾夫俱樂部．悅華大酒店 暑假推平日8折

▲桃園高爾夫俱樂部．悅華大酒店暑假推平日8折。（圖／桃園高爾夫俱樂部．悅華大酒店提供）

暑假旅遊旺季即將到來，新竹喜來登除了推出餐飲、住房優惠，今年更與親子天下「小行星幼兒誌」、「親子學兒童專屬閱聽平台」共同合作，7月1日起於飯店大廳打造「兒童閱讀學習基地」，搭配7月、8月各一場親子學故事姐姐說故事；新竹喜來登表示，暑假期間每週一至週四更有親子專屬餐飲優惠，2位成人至盛宴自助餐廳用餐，可享2位兒童免費同行吃到飽。新竹喜來登針對暑假推出早鳥住房專案，於即日起至7月5日開放預訂，入住「豪華客房」可享週六不加價，另贈兒童早餐一份，每房每晚6929元起；新竹喜來登表示為持續提升小小旅客的住宿體驗，將於暑假開始更新喜波波主題房遊具，依客房主題新增專屬玩具百寶箱，提供自由變化多樣玩法的「MNTL磁力片」，同享親子共玩的無限創意。今年夏天新竹喜來登更與親子天下、親子學攜手合作，邀請孩子們一起加入「夏日故事探險隊」，7月1日起至9月30日於飯店大廳規劃「故事啟航站」、「線索任務站」、「藝術尋寶站」、「知識補給站」、「創意遊樂站」，提供兒童雜誌閱讀、互動教具遊戲和房客專屬的任務卡解謎活動，7月25日及8月1日下午4點半至5點舉辦「親子學故事姐姐說故事」。兒童還享有吃到飽免費！於7月1日起至8月31日週一至週四推出暑假限定親子餐飲優惠，同行者中包含未滿13歲兒童，即可享有多項兒童餐飲優惠，2位成人於午餐、下午茶或晚餐時段至「盛宴自助餐廳」用餐，享至多2位兒童免費；2位成人於「大廳咖啡吧」點用半自助午間套餐，贈一位同行兒童指定兒童餐乙份；至「采悅軒中餐廳」用餐，每位兒童贈送「黑金流沙包」一顆；至「迎月庭鐵板與日式料理」點用鐵板或日式套餐，每位兒童贈送「可樂餅」一份。天成飯店集團旗下桃園高爾夫俱樂部．悅華大酒店推出「暑假限定平日8折」住房專案，即日起開放預訂，凡於2026年7月1日至8月31日期間之週一至週四入住，即可享一泊二食，雙人入住每晚2639元起、三人入住每晚3199元起，四人入住每晚3759元起。專案除包含自助早餐與自助消夜雙重餐飲禮遇，更可免費體驗館內多項熱門休閒設施。「暑假限定平日8折」住房專案優惠適用多款房型，包括適合雙人入住的精緻客房、適合家庭旅遊的親子三人房與溫馨家庭房，入住當日晚間可先於陽光咖啡廳享用自助消夜，集結鹽酥雞、麻辣燙、台式炒麵等人氣美食，宛如將熱鬧夜市搬進飯店，讓旅客不必外出也能大啖道地台灣味，翌日清晨再享用豐盛自助早餐。