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曾任國泰金副董事長的蔡鎮宇與國泰世華銀行董事長郭明鑑，傳出昨日在公司內爆發口角及肢體衝突。國泰世華銀行24日發布聲明回應，指蔡鎮宇疑因對郭明鑑兼職一事有所誤會，並稱若有不同意見，應透過理性溝通與合法程序處理，不宜以肢體衝突表達訴求。根據《自由時報》報導，蔡鎮宇23日上午前往台北市信義區辦公室與郭明鑑溝通，雙方疑因郭明鑑兼任世芯獨立董事衍生國泰投信利害關係人交易爭議，一度發生拉扯，蔡鎮宇認為，國泰投信因郭明鑑違法兼職，導致莫明財損、損害商譽。郭明鑑自2025年5月起兼任世芯-KY獨董後，國泰投信代操的全權委託帳戶仍曾交易世芯-KY股票，直到1月20日才全數出清，並公告旗下8檔基金啟動淨值重新核算，目前已就全權委託帳戶部分認列約4.54億元賠償金，郭明鑑則已於6月22日辭任國泰投信董事。警方獲報雙方肢體衝突到場處理，由於未表示提告，事件暫未進入司法程序。國泰世華銀行24日對此完整聲明：一、郭董事長係由本行母公司國泰金融控股公司指派擔任本行及關係企業之法人代表董事，於任職迄今均秉持遵法、專業、理性、尊重及溝通之態度處理各項事務，並積極參與本行之各項業務；且郭董事長在外兼任職務，均已依法申報，並不影響其執行本行董事長之職務，更無任何不當之個人利益。二、針對蔡先生毆打郭董事長一事，應係蔡先生對郭董事長之兼職有所誤會所致。本行認為蔡先生如有任何不同意見，實應循理性溝通及合法程序為之，而不宜逕以肢體衝突方式表達訴求。三、本行仍將秉持「誠信、當責、創新」三大核心價值，並以「客戶為中心」作為核心經營理念，努力經營業務，繼續為股東、客戶、員工及社會大眾創造更好之權益，本行亦歡迎各界對本公司之營運提出批評及指教。四、感謝各界的關心與指教。